Quando è l’evento live di Fortnite per il capitolo 4? Data di inizio, conto alla rovescia e perdite

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando il prossimo evento live di Fortnite, Fractured, sta accadendo e uscirà è quasi qui, e probabilmente sono emerse perdite per il capitolo 4 online.

Prima che arrivi la prossima stagione di Fortnite, c’è molto da divertirsi nel gioco in questo momento. Le skin della Coppa del Mondo del Qatar attualmente disponibili consentono ai fan di creare giocatori con i colori dell’orgoglio, il che è fantastico per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Mentre le skin della coppa del mondo sono dandy, i fan stanno ovviamente anticipando in modo massiccio l’imminente evento dal vivo per celebrare la nuova stagione.

Quando inizia l’evento live di Fortnite Capitolo 3 Stagione 4?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando il prossimo evento live di Fortnite Stagione 4 del capitolo 3, Fractured, si svolgerà e uscirà alle 13:00 PT, alle 16:00 ET e alle 21:00 GMT del 3 dicembre.

Tutte le date e gli orari di cui sopra provengono dalla panoramica ufficiale dell’evento finale di Epic Games. Oltre agli orari di lancio di cui sopra, si fa anche notare che si tratta di un’occasione unica, quindi dovrai provarla dal vivo o non provarla affatto.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi, si dice che l’occasione sosterrà gruppi di quattro giocatori. Puoi andare da solo però, e si dice che sia un “evento sociale ultraterreno e inaspettato”.

Epic Games ha anche suggerito che l’evento durerà 40 minuti dicendo che i fan “possono anche partecipare in corso fino alle 16:40 ET”.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Non cadere a pezzi… Partecipa all’unico evento Frattura il 3 dicembre alle 16:00 ET per il capitolo 3 Finale.https://t.co/EYYhGmsmNg — Fortnite (@FortniteGame) 22 novembre 2022

Il capitolo 4 perde

Ci sono alcune fughe di notizie che potrebbero mostrare ciò che i fan di Fortnite possono aspettarsi dopo l’evento dal vivo della Stagione 4 del capitolo 3.

Secondo FortniteBR, la skin del pacchetto iniziale per la prossima stagione è trapelata e sono le seguenti:

Parco Minà

Spikeheart (ala posteriore)

Piccone ad artiglio spietato

Oltre a quanto sopra, Hypex ha anche suggerito che potremmo ottenere le seguenti funzionalità:

Nuovo tipo di cosmetico (nome in codice: abbigliamento)

Animali volanti cavalcabili

Modalità in prima persona

Motociclette

