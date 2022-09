Quando è la prossima vendita di Steam? Spiegazione di date e orari autunnali

In un cambio di rotta rispetto al servizio abituale, Valve ha fornito uno sguardo strutturato su quando sarà il prossimo Vapore Saranno ospitati i saldi e ciò che i fan possono aspettarsi dall’evento autunnale.

A differenza del passato, quando i fan hanno dovuto aspettare fino all’ultima settimana per conoscere i dettagli su ciò che era stato pianificato, ai giocatori è stata fornita una panoramica completa di ciò che era stato pianificato.

E questo significa che i giocatori potranno prepararsi non solo per il prossimo autunno di Steam, ma anche per gli eventi invernali e primaverili in programma nei prossimi mesi.

Ascesa di Monster Hunter | Trailer Steam/PC BridTV 5426 Ascesa di Monster Hunter | Trailer Steam/PC https://i.ytimg.com/vi/ZMLk9-tZ-_A/hqdefault.jpg 874425 874425 centro 13872

Quando è la prossima vendita di Steam?

Valve ha confermato oggi che i prossimi saldi di Steam si terranno il 22 novembre 2022. Tutti i saldi di Steam iniziano alle 10:00 PDT / 13:00 EDT / 18:00 BST e questo non dovrebbe cambiare nei prossimi mesi.

I saldi autunnali di Steam sono il prossimo grande evento del calendario e inizieranno il 23 novembre e termineranno il 29 novembre. Durante questo periodo, ci saranno molti sconti da sfruttare e offerte da esaminare per coloro che cercano qualcosa di nuovo con cui giocare .

La grande novità qui è che Valve sta cambiando la consueta cadenza di quattro grandi vendite stagionali a partire dall’anno solare 2023.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Annuncio delle migliori uscite di Steam di agosto 2022 🎉 Agosto ha visto alcuni grandi headliner tra cui Marvel’s Spider-Man Remastered e Guild Wars 2. Accanto a questi c’erano alcuni fantastici giochi giocosi, da Cult of the Lamb a PlateUp! Vedi l’elenco completo qui: https://t.co/31oH1wp6hH — Steam (@Steam) 28 settembre 2022

Visualizza Tweet

Ciò include la sostituzione dei saldi del capodanno lunare con i saldi primaverili come una delle quattro principali vendite stagionali. Un messaggio di Valve spiega: “L’aggiunta di una vendita di primavera è stata una richiesta popolare della nostra comunità di sviluppatori ed editori.

“Ci consentirà di creare più spazio tra le nostre quattro principali vendite stagionali e offrire più opportunità durante tutto l’anno agli sviluppatori di espandere ed eseguire il loro calendario di sconti”.

Il programma completo dei saldi di Steam per il 2022 e l’inizio del 2023 è il seguente:

Saldi autunnali: dal 22 novembre al 29 novembre

Saldi invernali: dal 22 dicembre al 5 gennaio

Saldi primaverili: dal 16 marzo al 23 marzo

Con il lancio dei saldi primaverili di Steam, i fan possono aspettarsi lo stesso livello di concentrazione di tutti gli altri eventi principali. Ciò significherà un’acquisizione completa dell’intera prima pagina del negozio Steam, il passaggio a layout diversi e un focus sulle offerte promozionali in evidenza.

Mostra tutto

In altre notizie, la data dell’anniversario di Genshin Impact 2022 e come ottenere ricompense prima del concerto