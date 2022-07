Quando è la giornata della comunità Starly? Ora di inizio di Pokemon Go e prezzo delle note sul campo

La data e l’ora di rilascio in cui il Pokemon Vai L’inizio dello Starly Community Day 2022 è quasi arrivato e ci sono molti premi oltre alla ricerca speciale Field Notes che puoi acquistare.

Anche se il prossimo giorno della community è emozionante, c’è ancora molto altro da aspettarsi Pokemon Vai. Le formazioni per tutti i membri del Team Rocket sono cambiate all’inizio del mese, c’è un’ora dei riflettori Staryu programmata per il 19 e c’è un evento misterioso che si verifica il 27.

L’evento misterioso è terribilmente eccitante, ma domani avrai solo poche ore per partecipare all’evento CD mensile di Niantic.

La data di rilascio e l’ora di inizio per il Pokemon Vai Starly Community Day 2022 è alle 11:00 ora locale del 17 luglio.

Terminerà quindi tra tre ore lo stesso giorno alle 14:00 ora locale. Oltre all’omonimo mostro tascabile che appare più frequentemente in natura, ci sono anche i seguenti bonus:

3x Cattura XP

Incenso di 3 ore

Moduli di richiamo di 3 ore

Starly in evoluzione durante l’evento o fino a cinque ore dopo (19:00 ora locale) ti porterà uno Staraptor che conosce il Fast Attack Gust. Staravia apparirà anche nei Raid Battle a 4 stelle tra le 14:00 e le 19:00 ora locale e ci saranno i soliti adesivi a tema evento da aggiungere alla tua collezione.

Ci sono anche i seguenti lussi:

2x Cattura caramelle

2x possibilità di ricevere Starly Candy XL

I primi tre scambi speciali (finisce alle 19:00 ora locale)

Gli scambi costano il 50% in meno di polvere di stelle (finisce alle 19:00 ora locale)

Campo Note prezzo

Il Pokemon Vai Il prezzo di Starly Community Day 2022 Field Notes è di £ 0,79.

Tutto ciò di cui hai bisogno per acquistare le attività di ricerca speciali esclusive dell’evento è seguire i passaggi seguenti:

Apri il gioco

Seleziona la Poke Ball

Fare clic su Acquista

Seleziona Note sul campo Starly

Scegli Acquista

Puoi anche acquistare le attività esclusive dell’evento come regalo. Le attività non sono state rivelate al momento della scrittura, ma potranno essere completate solo tra le 11:00 e le 14:00 ora locale del 17 luglio.

