Quando è il Genshin Impact Anniversary 2022? Annuncio di data e anime

La data per festeggiare il Genshin Impact Mancano meno di un paio di settimane all’anniversario 2022 e Hoyoverse ha appena annunciato un anime incredibilmente eccitante.

È un momento emozionante per i viaggiatori di Teyvat. Il live streaming dell’aggiornamento 3.1 è appena terminato ed è confermato l’arrivo di tre nuovi personaggi giocabili, Candace, Nilou e Cyno.

L’aggiornamento 3.1 dovrebbe essere un altro capitolo fantastico con la sua atmosfera da Arabian Knights, e uscirà lo stesso giorno del secondo compleanno del gioco.

Quando è il Genshin Impact Anniversary 2022?

Il Genshin Impact La data dell’anniversario 2022 è il 28 settembre.

Nessun evento è stato annunciato al momento della scrittura, ma il gioco è stato rilasciato per la prima volta il 28 settembre 2020. È uscito da due anni, ma non c’è ancora un giorno di rilascio per la versione per Nintendo Switch nonostante lo sviluppatore abbia insistito sul fatto che non venga cancellato.

Abbiamo tutti festeggiato il compleanno di un anno del gioco nel 2021 ed è stato piuttosto deludente. Le ricompense erano un aliante a 4 stelle e due fragili resine, insieme a 800 Primogem.

Il primo Genshin Impact le ricompense per l’anniversario sono state rilasciate il 30 settembre 2021, un paio di giorni dopo il compleanno ufficiale del gioco. È possibile che Hoyoverse possa fare di nuovo lo stesso, ma finora non è stato annunciato nulla.

Lontano da miHoYo, c’è una festa organizzata dai fan il 23 settembre. È una festa che celebrerà le opere d’arte della community e puoi controllare Genshinupdate su Twitter, oltre a bilibili per ulteriori informazioni.

Aggiorneremo questo articolo quando verranno rivelati eventi e/o ricompense ufficiali.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro L’evento speciale di fan art esclusivo per i creatori di Genshin Impact sta per iniziare! Accedi alla pagina dell’evento per raccogliere le lettere di invito con Paimon e vedere quali programmi interessanti ci sono! https://t.co/hWDGmhJiZh — Genshin Impact (@GenshinImpact) 16 settembre 2022

Nuova serie anime

Una nuova Genshin Impact l’anime è stato annunciato come parte della celebrazione dell’imminente secondo anniversario del gioco.

Molti doppiatori inglesi per il gioco hanno tenuto discorsi su quanto il gioco abbia significato per loro da quando sono stati coinvolti. Questo è stato coronato dall’annuncio di una serie anime in collaborazione con lo studio di animazione Ufotable.

Secondo il loro elenco di opere sul loro sito Web, sono accreditati per l’animazione in progetti come Codice Vena, Lama Demoniacae il Racconti serie.

Non è stato fornito alcun giorno di lancio o altro, ma ci è stato offerto di dare un’occhiata alle straordinarie immagini. Puoi dare un’occhiata al concept trailer sul canale YouTube del gioco.

