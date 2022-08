La prima parte della nuova espansione del personaggio di Rick & Morty per Multicontro La prima stagione è stata data una data di uscita.

E anche se conterrà solo il lancio di Morty, i fan hanno ancora tutto il tempo per prepararsi al grande aggiornamento della Stagione 1.

Rick Sanchez si unirà al roster anche durante la stagione di debutto del picchiaduro free-to-play di successo, anche se i fan dovranno aspettare ancora un po’ per scoprire quando accadrà.

Ecco tutto ciò che sappiamo sta accadendo durante il lancio della Stagione 1 di MultiVersus, previsto per l’inizio di questo mese.

Multicontro | “Sei con me!” Trailer cinematografico ufficiale BridTV 10102 Multicontro | “Sei con me!” Trailer cinematografico ufficiale https://i.ytimg.com/vi/DSsRonuSTx4/hqdefault.jpg 1015524 1015524 centro 13872

Quando arriverà Morty nella prima stagione di MultiVersus?

Warner Bros Games ha confermato che la prima stagione di MultiVersus verrà lanciata il 15 agosto 2022 e sarà seguita dal rilascio del primo aggiornamento stagionale del personaggio.

Ciò includerà Morty, la prima parte del nuovo aggiornamento del personaggio di Rick & Morty in arrivo nel gioco nel 2022. La data di uscita di Morty è prevista per un po’ più tardi nella Stagione 1, con il team MultiVersus che confermerà che il personaggio sarà disponibile per lo sblocco il 23 agosto 2022.

Un messaggio del team di supporto MultiVersus spiega: “Siamo entusiasti di annunciare che la Stagione 1 inizierà il 15 agosto con un Battle Pass nuovo di zecca per farti guadagnare ricompense di gioco! Possiamo anche confermare che Morty si unirà all’elenco dei personaggi il 23 agosto come parte della Stagione 1. Non vediamo l’ora di condividerne altri nelle prossime settimane!

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Nota rapida: tutto ciò che ti stiamo offrendo nella stagione 1 non cadrà lo stesso giorno. Nuove modalità e contenuti saranno diffusi nel corso della stagione. Continueremo a condividere le date su tutte le cose divertenti a venire! — MultiVersus (@multiversus) 12 agosto 2022

Visualizza Tweet

“Nota rapida: tutto ciò che ti stiamo offrendo nella stagione 1 non cadrà lo stesso giorno. Nuove modalità e contenuti saranno diffusi nel corso della stagione. Continueremo a condividere le date su tutte le cose divertenti a venire.

L’arrivo della Stagione 1 includerà anche molti altri aggiornamenti dei contenuti, anche se non saranno tutti disponibili il 15 agosto. Ciò includerà la modalità classificata, con Rick Sanchez in programma per essere rilasciato durante la Stagione 1.

Sarà inoltre disponibile un nuovo Battle Pass che sostituirà l’attuale preseason che è stato recentemente esteso. In base ai pacchetti attuali che puoi acquistare, il prezzo del Battle Pass MultiVersus per la prima stagione sarà di $ 9,99 / £ 7,99, a seconda della tua regione.

Va inoltre notato che gli oggetti guadagnati da un MultiVersus Battle Pass non sono esclusivi. Ciò significa che potrebbero diventare sbloccabili con mezzi diversi che non costeranno denaro in un secondo momento.

In altre notizie, Rumbleverse è multipiattaforma? Spiegazione del gioco incrociato e della progressione incrociata