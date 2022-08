Quali sono le prossime date di prova del crossplay di F1 22 per agosto 2022?

F1 22 Crossplay è stato testato questo mese da EA e i giocatori hanno la possibilità di provarlo da soli.

Anche la data di rilascio completa dovrebbe arrivare ad agosto, ma non è stata condivisa l’ora o la data prestabilita per il lancio del grande aggiornamento.

Tuttavia, sappiamo esattamente quando le prossime prove di F1 22 Crossplay saranno disponibili su piattaforme PlayStation, Xbox e PC.

F1 22 | Rimorchio di lancio BridTV 10652 F1 22 | Rimorchio di lancio https://i.ytimg.com/vi/Nx9NgXi8nP8/hqdefault.jpg 1042143 1042143 centro 13872

EA ha confermato che F1 22 riceverà un aggiornamento crossplay alla fine di questo mese nel tentativo di rendere più facile per i giocatori giocare insieme. Come accennato in precedenza, non sappiamo esattamente quando ciò accadrà, ma ci sono buone probabilità che accada durante l’ultima settimana del mese.

E prima del lancio completo del cross-play alla fine di agosto, ci saranno due prove cross-play separate in corso nelle prossime settimane.

Le date sono state confermate per includere il 5-7 agosto e il 12-14 agosto, con la nuova patch disponibile su PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X e PC.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Bentornato in Algarve, Portimão torna a #F122game 🇵🇹 In arrivo come aggiornamento gratuito il 2 agosto per l’uso nelle modalità Prova a tempo, Gran Premio e Multigiocatore: goditi questo giro caldo da @MercedesAMGF1 di @LewisHamilton. F1® 22 è DISPONIBILE ORA su Xbox, PlayStation e PC. pic.twitter.com/EgbZMbXuqs — EA SPORTS F1 • F1® 22 DISPONIBILE ORA 🏁 (@Formula1game) 1 agosto 2022

Visualizza Tweet

Ciò include anche i giocatori PC di Steam e Origin/EA Play che possono prendere parte al progetto. EA ha confermato che F1 22 sarà attivo nelle modalità Social Race e Carriera a due giocatori.

Le date e gli orari ufficiali delle prove di F1 2022 sono i seguenti:

Sessione 1: venerdì 5 agosto alle 11:00 UTC – domenica 7 agosto alle 23:00 UTC.

Sessione 2: venerdì 12 agosto alle 11:00 UTC – domenica 14 agosto alle 23:00 UTC.

Per prendere parte alle prove cross-play, dovrai abilitare il cross-play nel menu Opzioni di gioco > Impostazioni. Su Xbox, potrebbe essere necessario abilitare il cross-play nelle impostazioni dell’account.

Dopo aver abilitato il cross-play, quando selezioni Social Race, avrai la possibilità di invitare e partecipare ad altre sessioni su tutte le piattaforme. Un messaggio di EA aggiunge:

“L’Hub degli amici è il luogo in cui puoi rivedere eventuali richieste di amicizia in sospeso o inviti alle sessioni. Puoi anche cercare e aggiungere amici oltre a quelli contro cui hai gareggiato di recente. Friends Hub è accessibile dal menu principale facendo clic sulla levetta sinistra (o F10 su una tastiera) e quindi selezionando l’opzione Friends.

In altre notizie, Call of Duty Warzone Down: Spiegazione dello stato del server COD e della manutenzione della coda