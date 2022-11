Quale stagione di matrimonio a prima vista è la migliore?

Il reality show di successo Sposato a prima vista ha caratterizzato dozzine di coppie nel corso delle sue 14 stagioni, ma la stagione 11 di MAFS rimane quella non ufficiale”miglior stagione di tutti i tempi.” Gli esperti di relazioni abbinano singoli partecipanti dal 2014 in base a una varietà di fattori come personalità, ambizioni e obiettivi di vita. Sebbene nel 2022 rimangano solo poche unioni, ci sono alcuni matrimoni che sono prosperati dopo il giorno della decisione. Jamie Otis e Doug Hehner della prima stagione e la quinta stagione Ashley Pett e Anthony D’Amico, sono due esempi.

La stagione 11 di MAFS è stata presentata per la prima volta nel luglio 2020 a New Orleans, in Louisiana, con cinque nuove coppie: Amelia Fatsi e Bennett Kirschner, Olivia Cornu e Brett Lindsey, Karen Landry e Miles Williams, Amani Smith e Woody Randall, Christina Croce e Henry Rodriguez. È stata la prima stagione di MAFS ad andare in onda durante la pandemia di COVID-19 e gli spettatori hanno visto diverse modifiche al formato dello spettacolo. È difficile adattarsi al matrimonio con uno sconosciuto e non ha aiutato il fatto che la produzione di Married at First Sight sia stata interrotta poco dopo che le coppie hanno detto: “Lo voglio”. Durante l’esperimento sociale, ogni coppia è stata costretta a mettersi in quarantena insieme e a registrare video a casa. Nonostante la pandemia, i fan hanno risposto positivamente alla serie di New Orleans.

RELAZIONATO- Kemono Jihen Stagione 2: Tutto ciò che sappiamo

Mentre alcuni spettatori di Married at First Sight guardano al dramma oltraggioso, la stagione 11 presenta alcune delle partite più compatibili fino ad oggi. Il matrimonio di Karen e Miles è iniziato con il piede sbagliato, ma alla fine la coppia è finita nello show come i preferiti dai fan. In Decision Day, gli spettatori sono stati anche felici di vedere Karen e Miles rimanere insieme. Miles e Woody hanno entrambi fatto domanda per MAFS come migliori amici single in cerca di amore e Woody, come il suo amico, ha guadagnato popolarità grazie al suo legame genuino con Amani. Nonostante il fatto che Bennett e Amelia stiano divorziando, i fan li hanno soprannominati l’inaspettata coppia di potere della stagione a causa delle loro personalità bizzarre e della loro connessione eccentrica.

Detto questo, la stagione 11 di MAFS ha abbastanza conflitti per intrattenere gli spettatori che vogliono divertirsi. Mentre lo stress del COVID-19 ha legato alcune coppie, Olivia e Brett hanno lottato per adattarsi al matrimonio quando sono state lasciate a se stesse. Molte delle discussioni della stagione 11 erano tra questa coppia, con il lavoro di Olivia come infermiera che aggiungeva ancora più stress. Sorprendentemente, il giorno della decisione, hanno deciso di divorziare. Christina ed Henry, come Olivia e Brett, hanno lottato per comunicare, portando i fan ad etichettarli come la coppia peggiore.

RELAZIONATO- Murder In Provence Stagione 2: data di uscita, cast, trama e tutto ciò che vuoi sapere!

Mentre la stagione 11 di MAFS è stata un successo immediato nel 2020, la stagione 14 di Lifetime, ambientata a Boston, non è stata accolta altrettanto bene. Dopo mesi di accesi dibattiti intervallati da momenti comici, l’episodio della seconda parte della stagione fornirà un aggiornamento finale sull’ultimo lotto di coppie MAFS a partecipare all’esperimento. La stagione 11 di MAFS copre un’ampia gamma di argomenti, tra cui il vero amore, le relazioni fallite, i piccoli conflitti e i momenti divertenti, rendendolo un eccellente prima visione e successiva rivisitazione.

Restate sintonizzati per gli aggiornamenti!