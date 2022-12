Quale classe di Warhammer 40K: Darktide dovrei usare?

Warhammer 40.000: Marea Oscura elimina gli eroi sceneggiati di Warhammer: Vermintide 2 e li sostituisce con personaggi creati dai giocatori, consentendo al giocatore di scegliere la propria origine, personalità e classe. Rende fantastici latrati e battute spiritose, ma offre anche ai giocatori la gradita opzione di raddoppiare ruoli utili invece di costringere ogni membro del gruppo a essere unico.

Sebbene sia piacevole trascorrere del tempo con la maggior parte di questi personaggi, è difficile avere un’idea di come giocano effettivamente senza portarli in alcune partite di livello superiore e sbloccare i loro arsenali distintivi. Sulla base del lavoro precedente dello sviluppatore Fatshark, è lecito aspettarsi ulteriori modifiche al bilanciamento, così come nuove classi e archetipi come eventuali DLC. Ma per ora, ecco come si accumula l’elenco delle classi Marea scuraperiodo di lancio.

Veterano: tiratore scelto

Il Veterano è un membro della Guardia Imperiale, ridotto allo stato di prigioniero e liberato solo grazie alla fortuna di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Non sentirti troppo male per il veterano, perché attualmente si trova in cima alla pila degli scarti. La loro fantasia di base è molto semplice da spiegare e comprendere: lo sono vero bravo con la pistola. In questo momento, sono bravi anche in tutto il resto.

La spada a catena è un potente strumento da mischia per affrontare orde di cattivi come un coltello nel burro e, naturalmente, il Veterano ha anche accesso a un arsenale di armi a distanza. La loro posizione di combattimento mette in risalto nemici speciali, il che li rende abili nell’eliminare bersagli prioritari come Poxburster o Scab Sniper. Sebbene, a differenza dello Psionico che infligge danni, richiedano molte munizioni, sono anche molto meno cannoni di vetro del loro compagno. In questo momento, il veterano è semplicemente bravo in tutto e una scelta affidabile a tutti i livelli di gioco.

Immagine: Fatshark

Ogryn: Bruto

L’Ogryn è un interessante contrasto con il Veterano. Mentre quest’ultimo è un tuttofare, l’Ogryn è specificamente un maestro nell’essere un carro armato grande e grosso. Il suo scudo gli fornisce un potente strumento per affrontare i nemici più duri del gioco (come il Daemonhost), assorbendo i danni e bloccando i barcollamenti. Ci sono pochi sentimenti migliori in Marea scura piuttosto che bloccare un punto di strozzatura con l’Ogryn, avere i tuoi tiratori scelti intorno a te per trovare colpi nitidi e mantenere la linea mentre i tuoi compagni fanno a pezzi gli eretici a portata di mano.

I grandi punti di forza dell’Ogryn sono abbinati a grandi, ovvie debolezze. È un ragazzo ingombrante e senza un veterano o uno psionico al suo fianco, lotterà contro cecchini, Poxburster e artiglieri. La sua forza esplosiva non si ripercuote sulle soluzioni a lungo raggio, rendendo l’Ogryn il miglior giocatore di squadra.

Psionico: Psionico

Lo Psionico trionfa ai livelli di gioco più bassi ed è una delle classi più divertenti da usare in questo momento. Invece di una granata, lo Psionico usa un’esplosione cerebrale per far esplodere la testa di un eretico in una pioggia di sangue e fumo verde. Dopo alcuni livelli, scambiano la loro pistola con un bastone della forza che spara l’illuminazione di Palpatine o manifestazioni di forza psichica.

Lo Psionico richiede più lavoro da giocare rispetto al Veterano, in gran parte grazie al sistema Peril. Man mano che lo Psionico lancia, il suo Pericolo aumenta. Al 100% hanno la brutta tendenza a saltare in aria. Ottengono anche un buff di impilamento ogni volta che uccidono un nemico con un’esplosione cerebrale. Quel buff diminuisce lentamente nel tempo a meno che non continuino a scoppiare. Lo Psionico richiede molta manutenzione, è morbido e cade a livelli più alti, ma è anche la classe più soddisfacente del mio libro.

Immagine: Fatshark

Zelota: predicatore

Eccoci al Reject più debole dell’attuale equipaggio: lo Zealot. Lo Zelota resta dietro al Veterano per i danni subiti, l’Ogryn per l’utilità in prima linea e lo Psionico per l’eliminazione dei bersagli prioritari. Ci sono cambiamenti che vedo rendere lo Zelota più coinvolgente, forse dando alla loro abilità speciale un blocco, à la Vanguard in Effetto di massa 3‘s co-op, o potenziando i loro caratteristici martelli da guerra corpo a corpo per superare il Veterano.

Mentre lo Zelota è la mia classe preferita in termini di puro sapore – ridacchio ogni volta che il mio Zelota urla lodi al Dio-Imperatore con il fervore di uno streamer di Twitch – la classe è semplicemente … OK. Il lanciafiamme è divertente e il martello da guerra ha un colpo carnoso, ma se mi costringessi con la pistola laser ad eliminare una delle classi, sarebbe lo Zelota.