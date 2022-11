Quale antipasto di Pokémon Scarlatto/Viola è il migliore?

Pokémon Viola e Scarlatto riporta la domanda più importante sui Pokémon: quale antipasto dovrei scegliere? Tra quanto siano adorabili Sprigatito, Quaxly e Fuecoco, è difficile fare una chiamata.

Nostro Pokémon Viola e Scarlatto la guida introduttiva analizzerà alcuni fatti per aiutarti a prendere una decisione.

Sprigatito diventa un erba– e scuro-tipo Pokémon, Fuococo diventa fuoco– e fantasma-tipo, e Quaxly diventa acqua– e battagliero– genere. Tutti e tre i Pokémon ottengono questa seconda tipizzazione quando si evolvono nella loro forma finale.

Grafica: Julia Lee/Polygon | Immagini di origine: Game Freak, The Pokémon Company/Nintendo

Scarlatto e Viola ha palestre, proprio come prima Pokémon giochi, ma ha anche altri “combattimenti con i boss”, come i leader del Team Star e dei Pokémon Titan proprietari di Herba Mystica. Detto questo, vorrai una potente varietà di Pokémon per utilizzare l’efficacia del tipo per abbattere questi combattimenti. C’è una palestra, l’equipaggio del Team Star e un Pokémon Titano per ogni tipo, mettendo i principianti su un campo di gioco abbastanza uniforme.

Statisticamente, il tipo di fuoco di Fuecoco gli dà una certa influenza, poiché è forte contro altri quattro tipi (insetto, erba, ghiaccio e acciaio), mentre le mosse di tipo acqua ed erba sono forti solo contro tre tipi.

Tuttavia, una volta che tutti e tre i principianti si evolvono, il loro secondo tipo cambia un po’ le cose:

Sprigatito l’evoluzione, Miaoscarada avrà cinque punti di forza (fantasma, sensitivo, terra, roccia e acqua) e otto punti deboli (insetto, fata, combattimento, fuoco, volo, ghiaccio e veleno), con una doppia debolezza contro i tipi di bug.

l’evoluzione, avrà cinque punti di forza (fantasma, sensitivo, terra, roccia e acqua) e otto punti deboli (insetto, fata, combattimento, fuoco, volo, ghiaccio e veleno), con una doppia debolezza contro i tipi di bug. Fuococo ‘S Evoluzione, Skeledirge avrà sei punti di forza (insetto, erba, ghiaccio, acciaio, fantasma e sensitivo) e cinque punti deboli (oscuro, fantasma, terra, roccia e acqua).

‘S Evoluzione, avrà sei punti di forza (insetto, erba, ghiaccio, acciaio, fantasma e sensitivo) e cinque punti deboli (oscuro, fantasma, terra, roccia e acqua). Quaxlyl’evoluzione, Quaquavalavrà sette punti di forza (fuoco, terra, roccia, buio, ghiaccio, normale e acciaio) e cinque punti deboli (fata, volante, psichico, elettrico ed erba).

Ovviamente, non dovresti fare affidamento solo sul tuo Pokémon iniziale per superare il gioco. Avrai accesso a un’enorme varietà di Pokémon in vari tipi molto presto nel gioco, quindi prendi tutti questi numeri con le pinze. Anche i tuoi principianti (se scegli di continuare a usarli durante l’intero gioco) dovrebbero avere una pletora di mosse, non solo quelle che sono il loro tipo.

Alla fine della giornata, non esiste un Pokémon iniziale “corretto”. Scegli quello che ti piace! Statisticamente hai sempre scelto i tipi erba in ogni partita? Continua! Ami le anatre? Ovviamente allora devi scegliere Quaxly. Sono tutti buoni Pokémon, anche se due di loro si trasformano in allampanati bipedi.