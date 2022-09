Qual era il patrimonio netto di Gilbert Gottfried?

Gilbert Gottfried era un cabarettista, attore e doppiatore americano morto con una stima patrimonio netto di 8 milioni di dollari. Era meglio conosciuto per i suoi ruoli nei film d’animazione Disney “Aladdin”, PBS Kids Go! Mostra “Inseguimento informatico”, “Bambino problematico” e “Adolescenti tartarughe ninja mutanti,” tra gli altri. Per decenni, è stato un popolare cabarettista che ha anche prestato la sua famosa voce stridula a numerosi videogiochi e spot pubblicitari. Gilbert è stata una delle celebrità più popolari e più pagate di Cameo negli ultimi anni.

Primi anni di vita

Gilbert Il 28 febbraio 1955 Jeremy Gottfried è nato a Brooklyn, New York. Sua madre, Lillian (nata Zimmerman), era una mamma casalinga e suo padre, Max Gottfried, era co-proprietario di un negozio di ferramenta con suo padre. In realtà, la famiglia viveva sopra il negozio di ferramenta. Gottfried ha iniziato a recitare in cabaret amatoriali a New York quando aveva 15 anni.

Carriera

È stato notato dai produttori di “Saturday Night Live” nel 1980, quando lo spettacolo stava subendo cambiamenti con nuovo personale e nuovi comici, dopo aver recitato per un po’ in giro per New York City e essersi stabilito una reputazione come “il comico del comico”.

È stato scelto come membro del cast della sesta stagione. Tuttavia, ha ricevuto pochissimo tempo di trasmissione ed è apparso raramente negli schizzi durante i suoi 12 episodi nello show. Nello sketch del talk show “Di cosa si tratta?” ha interpretato il personaggio di Leo Waxman e ha impersonato David A. Stockman e il controverso regista Roman Polanski.

Sfortunatamente per Gottfried, la sua singola stagione su “Saturday Night Live” è stata un enorme flop. Le sue apparizioni erano poche e lontane tra loro, e lui e lo spettacolo si separarono alla fine dell’anno. Subito dopo aver lasciato “Saturday Night Live”, Gottfried ha ottenuto una grande occasione quando la rete MTV appena lanciata lo ha assunto per fare una serie di promo improvvisati.

Gli spot brevi sono stati un enorme successo per la neonata rete e hanno contribuito a portare Gottfried sul radar del pubblico giovane della rete. La sua prossima grande occasione è arrivata da Bill Cosby, che ha visto gli spot pubblicitari di MTV e ha chiesto a Gottfried di fare un provino per un ruolo nella sua sitcom della NBC, “Lo spettacolo di Cosby.” Gottfried è apparso nello show di successo diverse volte negli anni successivi. Inoltre, Gottfried, che a questo punto aveva fatto dello strillare e strizzare gli occhi il suo marchio di fabbrica, è apparso in “Late Night with David Letterman”, “Hollywood Squares”, “Lo spettacolo di Howard Stern” e “The Tonight Show with Jay Leno” su base regolare. Ha anche ospitato il suo programma cinematografico a tarda notte, “USA Up All Night”, per diversi anni.

Diverse volte durante la sua carriera, Gottfried, a volte odioso, ha attirato critiche, come quando ha fatto battute tutt’altro che umanitarie sugli attacchi dell’11 settembre a New York City e sul disastro del terremoto in Giappone.

Guadagno Cameo

Gilbert è stata una delle celebrità più popolari e più pagate di Cameo. Gilbert ha guadagnato diversi milioni di dollari all’anno personalizzando migliaia di cammei. Brian Baumgartner è stata l’unica celebrità che sembrava essere più popolare e guadagnare di più (Kevin di “The Office”). Gilbert ha registrato oltre 12.000 messaggi per i fan durante la sua permanenza in Cameo.

Vita privata

Gottfried ha incontrato Dara Kravitz a una festa dei Grammy Awards alla fine degli anni ’90. Si sono sposati nel 2007 e hanno due figli: Lily, una figlia, e Max, un figlio. La famiglia viveva a Manhattan, nel quartiere di Chelsea.

Kravitz ha sposato Gottfried nel 2007. Secondo il New York Times, si sono incontrati per la prima volta a una festa dei Grammy Awards al Tavern on the Green. Kravitz dice che Gottfried “l’ha raccolto e lo ha messo nel piatto” dopo aver lasciato cadere il cibo sul tavolo.

“L’ho guardato e mi sono chiesto: ‘Chi è questo ragazzo?'”, ha spiegato Kravitz. “Sembrava depresso, solo e infantile”, ho pensato. Per molto tempo, la coppia ha tenuto segreta la loro relazione perché nessuno dei due ha rivelato al pubblico molte informazioni personali su se stessi.

Gilbert è morto il 12 aprile 2022, all’età di 67 anni.

