Qual è il patrimonio netto e lo stipendio di Ryan Reynolds?

Ryan Reynolds ha un patrimonio netto di $ 150 milioni attore canadese. Ha iniziato la sua carriera come star di una soap opera per adolescenti, ma ora è meglio conosciuto per i suoi ruoli d’azione e comici in film come “Van Wilder di National Lampoon” (2002), “La proposta” (2009) e “Piscina morta” (2012).

Primi anni di vita

Ryan Rodney Reynolds è nato il 23 ottobre 1976 a Vancouver, nella Columbia Britannica. È il più giovane di quattro figli nati dal grossista alimentare James Chester Reynolds e dalla commessa al dettaglio Tamara Lee. Reynolds è cresciuto come cattolico nel quartiere Kitsilano di Vancouver.

Nel 1994 si è laureato alla Kitsilano Secondary School e ha frequentato per breve tempo la Kwantlen Polytechnic University prima di lasciare.

Carriera

La carriera di Reynolds è iniziata mentre era ancora al liceo, nel 1991. È stato scelto per il ruolo di Billy Simpson nella soap opera canadese per adolescenti “Hillside”, che è stata distribuita negli Stati Uniti da Nickelodeon con il titolo “Fifteen”. Reynolds ha avuto un ruolo ricorrente come Macro in “The Odyssey” dopo che è terminato nel 1993. Durante questa prima fase della sua carriera, è apparso in un episodio di “The X-Files” (1996), ha interpretato Bobby Rupp in due parti miniserie “A sangue freddo”, e ha recitato insieme a Melissa Joan Hart nel film TV “Sabrina la strega adolescente“.

Ha continuato ad apparire in film come “National Lampoon’s Van Wilder” (2002), “Blade: Trinity” (2004), “The Amityville Horror” (2005), “Smokin’ Aces” (2006), “The Proposal” (2009), “Buried” (2010), “Safe House” (2012), “RIPD” (2013), “The Voices” (2014), “The Captive” (2014), “Mississippi Grind” (2015), e (2019). È apparso anche in film come “Just Friends” (2005), “X-Men Origins: Wolverine” (2009), “Adventureland” (2009), “Women in Gold” (2015) e “Criminal” (2016). come attore non protagonista (2016).

Reynolds è anche uno dei pochi attori al mondo ad aver recitato in film basati su personaggi Marvel e DC. Nel film della Warner Brothers “Lanterna Verde”, ha interpretato Hal Jordan, la versione Hal Jordan del supereroe Lanterna Verde. Il film ha colpito sia finanziariamente che criticamente, ma Reynolds si è ripreso e ha avuto successo con “Deadpool” nel 2016.

Dopo aver interpretato Wade Wilson/Arma XI in “X-Men Origins-Wolverine”, è stato coinvolto nello sviluppo del film Deadpool. Il film del 2016 “Deadpool” ignora ciò che è accaduto nel film degli X-Men, riavvia Deadpool e crea un nuovo retroscena che aderisce più strettamente al materiale originale della Marvel Comics.

Reynolds si è avventurato nel mondo della recitazione vocale oltre ai suoi ruoli sullo schermo. Ha doppiato Pikachu in “Pokémon Detective Pikachu” e ha recitato in due film della Dreamworks Animation, “The Croods” (2013) e “Turbo” (2013). (2019). Reynolds è stato anche l’attore dei sottotitoli in movimento del viso di Pikachu in CGI.

Reynolds ha ricevuto un Saturn Award come miglior attore per “Deadpool” nel 2017 e un People’s Choice Award come attore cinematografico preferito. Nel 2017, è stato nominato per un Golden Globe Award per la migliore interpretazione di un attore in un film, musical o commedia per il suo lavoro in “Deadpool”. Nel 2016, è stato premiato con una star del film Walk of Fame all’8601 di Hollywood Blvd.

Gin dell’aviazione

Reynolds ha pagato una somma non rivelata nel febbraio 2018 per una partecipazione di “minoranza non specificata” in Aviation American Gin. È anche portavoce e direttore creativo del marchio. La House Spirits Distillery in Oregon è stata la prima a fondare Aviation. Una società chiamata Davos Brands ha acquistato il marchio nel 2016.

Le vendite di Aviation sono aumentate in modo significativo dal 2018 al 2020, in gran parte a causa delle pubblicità sfacciate di Reynolds, incluso un video particolarmente memorabile che coinvolge la “ragazza Peloton”.

Diageo LLC ha accettato di acquistare Aviation Gin LLC e Davos Brands LLC nell’agosto 2020 per un massimo di $ 610 milioni. L’accordo prevedeva un pagamento anticipato in contanti di 335 milioni di dollari, con il resto guadagnato attraverso traguardi di performance in un periodo di 10 anni.

Utilizzando affari di alcolici di celebrità comparabili, si potrebbe presumere che Ryan possedesse una partecipazione del 20% in Aviation Gin. Se questo è corretto, Ryan avrebbe ricevuto circa $ 67 milioni al lordo delle tasse dalla parte in contanti anticipata della vendita e altri $ 55 milioni dai pagamenti delle pietre miliari.

Altre iniziative

Reynolds è stato nominato il volto di Armani Code nel gennaio 2019 e ha guidato la campagna pubblicitaria per la fragranza Absolu del marchio.

Ha acquistato una partecipazione in Mint Mobile, che fornisce servizi di telefonia mobile prepagati a basso costo, nel novembre 2019. Appare negli annunci online per i servizi Mint Mobile.

Vita personale e immobiliare

Reynolds ha incontrato la cantante canadese Alanis Morissette nel 2002 e si sono sposati nel 2004. Hanno divorziato nel 2007 e presto Reynolds ha iniziato a frequentare l’attrice americana Scarlett Johansson. Ha sposato Johansson nel settembre 2008, si è separato nel dicembre 2010 e ha divorziato nel luglio 2011.

Reynolds ha iniziato a frequentare la sua co-protagonista di “Lanterna Verde” Blake Lively nell’ottobre 2011. Si sono sposati a settembre 2012 e hanno tre figlie. Intorno al 2018 è diventato cittadino americano.

Reynolds e Lively hanno pagato $ 6 milioni per una casa nella contea di Westchester, New York nel 2012. Il terreno è di 11,65 acri e la casa principale è di quasi 9.000 piedi quadrati. Ha anche una residenza a Los Angeles.

Quanto ha guadagnato Ryan Reynolds per Deadpool

Lo stipendio base di Reynolds per Deadpool era una miseria di $ 2 milioni. I suoi guadagni sono stati quasi dieci volte aumentati come risultato di una quota redditizia dei punti di backend. Il primo Deadpool è costato solo $ 58 milioni per la produzione e ha incassato $ 780 milioni. Nel 2017 ha guadagnato abbastanza soldi per essere uno dei 20 attori più pagati al mondo, guadagnando circa 22 milioni di dollari. I suoi guadagni per Deadpool 2 non sono stati ufficialmente confermati, ma dovrebbe guadagnare almeno $ 20 milioni per il sequel. Con punti di backend, i suoi guadagni per il secondo film, che ha incassato 785 milioni di dollari in tutto il mondo, potrebbero raggiungere i 30-40 milioni di dollari.

Stipendio per film

Dopo il successo del franchise di Deadpool, Reynolds si è unito ai ranghi di attori che possono imporre un compenso di $ 20 milioni in anticipo per recitare in un film. È stato pagato 27 milioni di dollari in anticipo per il film di Michael Bay “6 Underground”.

