Qual è il patrimonio netto e lo stipendio di Dave Bautista?

Dave Bautista ha un patrimonio netto di 16 milioni di dollari come attore americano, artista marziale misto professionista e wrestler professionista. Bautista ha iniziato la sua carriera come combattente professionista, ma in seguito è diventato un attore di successo. La sua carriera gli è valsa molti fan sia nell’industria cinematografica che nel mondo del combattimento professionale.

Primi anni di vita

David Michael Bautista Jr. è nato il 18 gennaio 1969 in un sobborgo di Washington, DC. I suoi genitori sono rispettivamente di origine greca e filippina. Bautista in seguito dichiarò di essere cresciuto in un quartiere difficile e che gli omicidi erano comuni proprio fuori dalla sua porta. Ha anche discusso delle difficoltà finanziarie che la sua famiglia ha dovuto affrontare quando era bambino. Bautista visse presto una vita criminale. Divenne un ladro d’auto all’età di 13 anni e in seguito si allontanò dai suoi genitori per intraprendere una carriera criminale.

Più tardi, ha ottenuto un lavoro come buttafuori per una discoteca, ma le cose sono andate storte quando ha ferito gravemente due clienti in una rissa. Bautista è stato arrestato e accusato a seguito dell’incidente. Prima di entrare nel wrestling, Bautista ha lavorato come bagnino. In seguito ha iniziato a fare bodybuilding.

Carriera di combattimento

Bautista ha iniziato a lottare professionalmente nel 1999 dopo aver frequentato la scuola di wrestling del Wild Samoan Training Center. Sebbene sia entrato rapidamente nel wrestling professionistico, in seguito è tornato all’allenamento di Muay Thai, Eskrima e Jiu-Jitsu. In termini di quest’ultimo, ha ricevuto la sua formazione da Cesar Gracie.

Sebbene Bautista abbia firmato con la WWF nel 2000, ha iniziato la sua carriera con la Ohio Valley Wrestling. Stava combattendo sotto lo pseudonimo “Leviatano” al momento. Era imbattuto nei suoi primi combattimenti prima di perdere contro Kane e Steve Austin. Prima di essere promosso al roster principale della WWE, ha vinto l’OVW Heavyweight Championship.

Bautista non è apparso in un evento televisivo della WWE fino al 2002. A questo punto ha cambiato il suo nome d’arte in “Deacon Batista”. Bautista faceva squadra con D-Von e vinceva molti combattimenti. Bautista alla fine tradì D-Von, provocando una lunga faida. È entrato a far parte di Evolution insieme a Ric Flair nel 2003. Evolution sarebbe diventata una squadra di grande successo, vincendo numerosi campionati nel corso degli anni. Il team Evolution alla fine è diventato teso quando Triple H ha visto Bautista come una minaccia.

Bautista ha vinto il World Heavyweight Championship a WrestleMania 21 dopo aver acceso i compagni di squadra Evolution.

L’evento ha attirato oltre 1,09 milioni di acquisti PPV, un’impresa attribuita in gran parte alla popolarità di Bautista tra i fan. Il regno come campione del mondo dei pesi massimi che seguì fu il più lungo della storia, durando 282 giorni. Infine, un ricorrente strappo al tricipite lo ha costretto al ritiro dal campionato.

L’unico incontro di MMA di Dave Bautista è stato contro Vince Lucero nel 2010. Bautista ha vinto il primo round tramite TKO.

Nonostante il fatto che il suo braccio avesse richiesto un intervento chirurgico, è tornato in WWE per competere ancora una volta per il campionato. Negli anni che seguirono, vinse e perse più volte il titolo e combatté infortuni al braccio. Ha notoriamente usato questo a suo vantaggio quando ha usato una falsa morsa del braccio per ingannare Randy Orton facendogli abbassare la guardia. Sebbene abbia continuato a combattere per gli anni successivi, le ferite di Bautista hanno iniziato a raggiungerlo. Ha legittimamente compresso la sua spina dorsale L1 dopo una partita contro John Cena e in seguito è apparso su una sedia a rotelle.

Recitazione

Dave Bautista è un attore da molto tempo. È apparso come un cattivo alieno nella sesta stagione di Smallville. Ha fatto una breve apparizione nella soap opera australiana Neighbors nel 2009. Ha fatto un’apparizione nella serie commedia d’azione Chuck nel 2010. Negli anni successivi è apparso in film come Relative Strangers e Wrong Side of Town. Bautista ha riscontrato un ulteriore successo nell’industria cinematografica con il film del 2012 The Man with the Iron Fists, in cui è stato in grado di mostrare le sue abilità nelle arti marziali.

La sua più grande occasione nell’industria cinematografica è arrivata nel 2014, quando ha ottenuto un ruolo importante in Guardiani della Galassia. Dave Bautista ha usato questo ruolo per mostrare le sue capacità di recitazione e costringere Hollywood a prenderlo sul serio. Nel 2015, ha interpretato il malvagio assassino Mr. Hinx nel film di James Bond Spectre. Dopo aver collaborato con Georges St-Pierre in Kickboxer, Bautista ha fatto un’altra notevole apparizione cinematografica come replicante in Blade Runner 2049.

Successivamente è tornato nel ruolo di Drax in Guardians of the Galaxy Vol. 2. Bautista è stato scelto per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame dopo essersi unito al Marvel Cinematic Universe. Bautista è stato scelto per un ruolo importante nel film in uscita Dune, che è stato annunciato nel 2019. Bautista è apparso anche in numerosi altri film e programmi televisivi.

Vita privata

Dave Bautista si è sposato per la prima volta nel 1990 e la coppia ha avuto due figlie prima di divorziare nel 1998. Quell’anno ha sposato la sua seconda moglie. Hanno divorziato nel 2006 dopo aver avuto un figlio insieme. Si è sposato di nuovo nel 2015, questa volta con una ballerina professionista di pole, e ha divorziato da lei nel 2019. Bautista ha pubblicato la sua autobiografia, Batista Unleashed, nel 2007, in cui discute i dettagli della sua carriera di wrestling e della sua vita personale.

