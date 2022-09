Qual è il patrimonio netto e lo stipendio di Chris Rock?

Chris Rock ha un patrimonio netto di $ 60 milioni come comico, attore, scrittore, produttore e regista americano. Il suo patrimonio netto potrebbe essere molto più alto, ma secondo quanto riferito ha perso decine di milioni di dollari in un accordo di divorzio con sua moglie di 20 anni, Malaak Compton. Dopo 20 anni di matrimonio, hanno divorziato nel 2016.

Chris è salito alla ribalta all’inizio degli anni ’90 come membro del cast “Sabato sera dal vivo,” ma è anche noto per il suo lavoro come attore in film come “The Longest Yard” (2005), la serie di film “Madagascar” (2005-2012) e “Grown Ups” (2010). Ha anche creato e prodotto “Everybody Hates Chris”, una sitcom semi-autobiografica andata in onda in 88 episodi tra il 2005 e il 2009. In un sondaggio di Comedy Central, è stato votato il quinto miglior cabarettista.

Guadagno

Chris è costantemente uno dei comici più pagati al mondo quando è in tournée. Ad esempio, Chris Rock ha guadagnato circa $ 60 milioni tra giugno 2016 e giugno 2017. Chris ha guadagnato $ 30 milioni tra giugno 2017 e giugno 2018.

Primi anni di vita e carriera

Christopher Julius Rock è nato il 7 febbraio 1965 ad Andrews, nella Carolina del Sud. Rock ei suoi genitori si trasferirono a Brooklyn, New York, poco dopo, stabilendosi infine a Bedford-Stuyvesant dopo un secondo trasferimento. Crescendo, è stato portato in autobus nelle scuole nei quartieri per lo più bianchi di Brooklyn, dove è stato vittima di bullismo e molestato da studenti bianchi. Quando il bullismo è diventato più grave, ha abbandonato la scuola superiore e ha ottenuto il suo GED mentre lavorava nei fast-food.

Rock ha iniziato a recitare in cabaret nel 1984 al club di New York City Catch a Rising Star. Mentre si esibiva, ha gradualmente ottenuto riconoscimenti, ottenendo anche ruoli in programmi TV come “Miami Vice”. Eddie Murphy ha visto Rock esibirsi in una discoteca e gli ha stretto amicizia, facendogli da mentore e persino dando a Rock il suo primo ruolo cinematografico in “Beverly Hills Cop II” in questi primi anni (1987).

Saturday Night Live e commedia di successo

Nel 1990, Rock si è unito al cast di Saturday Night Live (SNL). Sono diventati noti come i Bad Boys di SNL, insieme ai nuovi membri del cast Chris Farley, Adam Sandler, Rob Schneider e David Spade. “Born Suspect”, il suo primo album comico, è stato pubblicato nel 1991. Lo stesso anno, è stato elogiato per la sua interpretazione di tossicodipendente nel film “New Jack City”.

Il rock ha lasciato SNL due anni dopo per apparire nel suo rivale in prima serata, lo sketch show prevalentemente afroamericano “In Living Color”. Era solo in sei episodi, tuttavia, perché lo spettacolo è stato cancellato un mese dopo essersi unito. In seguito, Rock ha scritto e recitato nella commedia “CB4”, la cui produzione è costata solo $ 6 milioni ma ha incassato $ 18 milioni.

Il primo speciale HBO di Rock, “Barzellette da culo grosso” è andato in onda nel 1994, ma è stato il seguito del 1996 “Bring the Pain” che gli è valso due Emmy Awards e lo ha stabilito come uno dei migliori comici d’America. È diventato famoso come commentatore per “Politicamente scorretto” di Comedy Central durante le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 1996, per le quali ha ricevuto un’altra nomination agli Emmy.

I suoi speciali comici della HBO “Più grande e più nero” (1999) e “Mai spaventato” (2004) gli è valso il titolo di “uomo più divertente d’America” ​​da Time and Entertainment Weekly. HBO ha anche mandato in onda “The Chris Rock Show”, il suo talk show in cui ha intervistato celebrità e politici e ha vinto un Emmy per la scrittura. I suoi altri progetti vincitori di Grammy in questo periodo includono gli album comici “Roll with the New”, “Bigger & Blacker” e “Never Scared”. Nel settembre 2008 è stato pubblicato il quinto speciale della HBO di Rock, “Kill the Messenger”, che gli è valso un altro Emmy per la scrittura eccezionale per un programma musicale o di varietà.

Carriera cinematografica

Rock è stato in grado di assicurarsi ruoli da protagonista in film come “Down to Earth” (2001), “Bad Company” (2002), “The Longest Yard” (2005), “Death at a Funeral” (2010), “Grown Ups ” (2010) e “2 Days in New York” con il riconoscimento della sua carriera comica (2012). Ha anche fornito la voce di Marty, la zebra, in tre film del franchise di film d’animazione “Madagascar”.

Rock, oltre a recitare davanti alla telecamera, ha lavorato anche come sceneggiatore e regista. Ha scritto, diretto e recitato nei film “Head of State” (2003), “I Think I Love My Wife” (2007) e “Top Five” (2014). Nel 2009 ha anche pubblicato “Good Hair”, un documentario sulle percezioni e la storia delle acconciature delle donne americane.

Altri progetti e imprese

Rock non ha solo scritto e diretto film, ma ha anche lavorato come produttore televisivo. È stato il produttore esecutivo e il narratore della serie comica di UPN “Tutti odiano Chris,” presentato in anteprima nel 2005. Lo spettacolo è stato successivamente spostato sulla CW, dove ha completato la sua ultima stagione nel 2009. Il contenuto dello spettacolo era in gran parte basato sulle esperienze adolescenziali di Rock e ha ricevuto nomination per un Golden Globe 2006 per la migliore serie TV (Musical o Commedia), un People’s Choice Award 2006 per la nuova commedia televisiva preferita e due Emmy Awards 2006 per i costumi e la cinematografia. Anche “Totally Biased with W. Kamau Bell” è stato prodotto da Rock (2012).

Rock ha ospitato la 77a edizione degli Academy Awards nel 2005 e l’88a Academy Awards nel 2016, attingendo ai suoi anni di esperienza in commedie. Rock, un “consumatore di cannabis dedicato”, ha investito in Lowell Herb Co., un marchio di cannabis della California, nell’agosto 2019.

Vita privata

Il 23 novembre 1996, Rock ha sposato Malaak Compton-Rock e la coppia ha vissuto nel New Jersey con le loro due figlie (nate nel 2002 e nel 2004). Nel dicembre 2014, Rock ha chiesto il divorzio, ammettendo l’infedeltà e la dipendenza dal porno. Nel 2016 il loro divorzio è stato finalizzato.

Secondo quanto riferito, Chris è stato costretto a pagare alla sua ex moglie $ 40 milioni in immobili e liquidità.

Immobiliare

Chris ha acquistato una casa a Brooklyn, New York nel 1994 mentre lavorava a SNL. Vi trascorse due anni prima di trasferirsi in periferia con la sua nuova moglie Malaak. Ha continuato ad affittare la proprietà di Brooklyn per $ 8.000 al mese fino al 2017, quando l’ha messa in vendita per $ 3,25 milioni. Malaak ha continuato a vivere nella villa di famiglia di 13.000 piedi quadrati Alpine, nel New Jersey, che hanno acquistato nel 2001 per $ 3 milioni.

