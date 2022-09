Qual è il patrimonio netto di Travis Scott e altro?

Travis Scott ha un patrimonio netto di 60 milioni di dollari Rapper, cantante, cantautore e produttore discografico americano. È uno dei rapper più pagati e famosi al mondo. È anche noto per la sua amicizia con Kylie Jenner. Travis può facilmente guadagnare $ 40 – $ 60 milioni dai suoi vari sforzi in un anno di tournée.

Primi anni di vita e carriera

Travis Scott, conosciuto professionalmente come Jacques Berman Webster II, è nato a Houston, in Texas. Ha vissuto con sua nonna a South Park, Houston, un quartiere ad alta criminalità, fino all’età di sei anni. Poi andò a vivere con i suoi genitori a Missouri City, un sobborgo della classe media a sud-ovest di Houston. Si è laureato alla Elkins High School e si è iscritto all’Università del Texas a San Antonio, ma ha abbandonato durante il secondo anno per intraprendere la carriera musicale.

Scott e l’amico di lunga data Christ Holloway hanno formato il duo musicale “The Graduates”, pubblicando il loro primo EP senza titolo su Myspace nel 2008. Ha formato “The Classmates” con il compagno di scuola OG Chess nel 2009, pubblicando due progetti insieme. Si è trasferito a New York City dopo aver abbandonato il college per lavorare con l’amico Mike Waxx. Scott si è trasferito a Los Angeles dopo soli quattro mesi a New York, frustrato dalla mancanza di progressi. Ha continuato a produrre musica mentre dormiva sul divano di un amico a Los Angeles.

Carriera musicale

Il primo progetto da solista di Scott, un mixtape intitolato “Gufo Faraone”, doveva essere rilasciato come download gratuito nel 2012, ma è stato posticipato a causa di problemi di autorizzazione del campione. Alla fine è stato rilasciato su iTunes Store nel maggio 2013. Prima di pubblicare il suo secondo mixtape, “Days Before Rodeo”, nell’agosto 2014, ha continuato a fare musica e ad esibirsi, anche al South by Southwest 2014, festival musicale ad Austin, in Texas .

Grand Hustle ed Epic Records hanno pubblicato il suo primo album in studio, “Rodeo”, nel settembre 2015. Le apparizioni come ospiti includono Quavo, Juicy J, Kanye West, The Weeknd, Swae Lee e Justin Bieber, solo per citarne alcuni. È stato un successo di critica e commerciale, debuttando al numero tre della classifica Billboard 200 degli Stati Uniti. “Gli uccelli nella trappola cantano McKnight”, il suo secondo album in studio, è stato pubblicato a settembre 2016 ed è diventato il suo primo album numero uno nella Billboard 200 degli Stati Uniti. Scott ha anche firmato un accordo mondiale con Universal Music Publishing Group lo stesso mese.

“Huncho Jack, Jack Huncho”, l’album in collaborazione di Scott con Quavo del gruppo rap Migos, è stato pubblicato a dicembre 2017. Nell’agosto 2018 ha pubblicato il suo terzo album da solista, “Astroworld”. Il secondo singolo dell’album, “Sicko Mode”, è diventato il suo singolo da solista più alto nelle classifiche, raggiungendo il numero uno della Billboard Hot 100. In Ha concluso il 2019 con l’uscita dell’album collaborativo della sua etichetta discografica Cactus Jack “JackBoys” (lanciato a marzo 2017 ). Presentava Don Toliver, Sheck Wes e Chase B come artisti.

Scott ha lavorato a diversi singoli e brani importanti, tra cui “Pick Up The Phone” (2016) con Young Thug e Quavo (certificato doppio disco di platino dalla RIAA), “Portland” di Drake (2017), “Deserve” di Kris Wu (2017) , “Watch” (2018) con Kanye West e Lil Uzi Vert, e “Power is Power” (2019) con The Weeknd e SZA per “Il Trono di Spade” della HBO.

Scott è stato un noto produttore per altri artisti oltre alla sua stessa musica. Ad esempio, è stato produttore esecutivo della compilation dell’etichetta GOOD Music di Kanye West, “Cruel Winter”. Scott ha anche scritto e prodotto canzoni e album per Kanye West, Jay-Z, Trinidad James, Big Sean, John Legend, Drake e Madonna. Il singolo di successo di Rihanna “Bitch Better Have My Money” è stato prodotto da lui.

Il lavoro di Scott è stato premiato in numerose cerimonie di premiazione, tra cui la vittoria del People’s Champ Award ai BET Hip Hop Awards 2016 e la vittoria della sua Top Streaming Song (Audio) ai Billboard Music Awards 2019 per “Sicko Mode”. Come artista in primo piano nell’album Purpose di Justin Bieber, è stato nominato come Album dell’anno ai Grammys 2017. Ha ricevuto un’altra nomination ai Grammy nel 2018 e molte altre nel 2019, tra cui Best Rap Album e Best Rap Song.

Altri inseguimenti

Nell’agosto 2019, Netflix ha pubblicato il film documentario di Scott “Look Mom, I Can Fly”. Lavora anche con diversi marchi. Nel maggio dello stesso anno, ha recitato in una campagna Nike per la sneaker VaporMax, che ha segnato l’inizio della sua partnership ufficiale con Nike.

Vita privata

Scott ha iniziato a frequentare la star della televisione e l’imprenditore Kylie Jenner nell’aprile 2017. Stormi Webster, la figlia di Jenner, è nata il 1 febbraio 2018. La coppia ha divorziato nel settembre di quest’anno.

Guadagno

Travis ha guadagnato $ 20 milioni tra settembre 2017 e settembre 2018 attraverso tour, vendite di dischi e il suo contratto di sponsorizzazione Nike. Questo è stato sufficiente per metterlo tra i primi 15 rapper più pagati al mondo dell’anno. Ha guadagnato $ 60 milioni tra giugno 2018 e giugno 2019. Il suo tour Astroworld gli è valso $ 65 milioni. Ha guadagnato $ 40 milioni tra giugno 2019 e giugno 2020.

Nel 2020 Travis ha firmato un accordo di sponsorizzazione da 20 milioni di dollari con McDonald’s.

Immobiliare

Travis ha pagato $ 14 milioni per una casa di 12.000 piedi quadrati nella sua città natale di Houston nel 2019. La casa è stata costruita nel 2005 e si trova su 1,5 acri all’interno di una gated community.

Travis ha pagato 23,5 milioni di dollari per una villa sulle colline di Brentwood a Los Angeles nel giugno 2020. Al momento dell’acquisto era ancora comproprietario di una villa da 13,5 milioni di dollari vicino a Beverly Hills con l’ex fidanzata Kylie Jenner. Nel 2021 ha pagato poco meno di 6 milioni di dollari per la casa accanto alla sua casa di Brentwood.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!