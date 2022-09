Qual è il patrimonio netto di Rick Harrison?

Rick Harrison ha un patrimonio netto di 9 milioni di dollari Imprenditore americano e star dei reality. Rick Harrison è un membro della famiglia Harrison, i proprietari del negozio di pegni d’oro e d’argento a Las Vegas, Nevada. La famiglia Harrison è diventata famosa grazie al reality show televisivo “Pawn Stars”, che segue le buffonate e le disavventure che si verificano al banco dei pegni d’oro e d’argento.

Primi anni di vita

Richard Kevin Harrison è nato il 22 marzo 1965 a Lexington, nella Carolina del Nord, da Richard Benjamin Harrison Jr. e Joanne Harrison. Richard è il terzo di tre figli. Aveva una sorella maggiore Sherry che morì quando aveva sei anni e ha un fratello maggiore Joseph e un fratello minore Chris. Suo padre prestò servizio nella Marina degli Stati Uniti.

Il padre di Harrison fu trasferito a San Diego quando aveva due anni e la famiglia si trasferì. Harrison iniziò ad avere attacchi epilettici quando aveva otto anni. Harrison ha sviluppato un amore per la lettura per tutta la vita a causa del suo frequente confinamento a letto.

Harrison è andato alla Taft Middle School di San Diego, ma ha lasciato durante il suo secondo anno per perseguire la sua “attività da $ 2.000 a settimana di vendita di borse Gucci false”. La famiglia Harrison si trasferì a Las Vegas, Nevada, nell’aprile 1981.

Carriera

Il padre di Harrison ha aperto il suo primo negozio di seconda mano a Las Vegas dopo che la famiglia si è trasferita lì nel 1981. Su Las Vegas Boulevard, l’originale Gold & Silver Coin Shop era un buco di 300 piedi quadrati nel muro. Durante il giorno, Harrison lavorava nel negozio di suo padre. Ha recuperato auto di notte. Il negozio si è trasferito in una posizione più ampia nel centro di Las Vegas nel 1986. Sfortunatamente, gli Harrison hanno perso l’affitto di quello spazio nel 1988. Il negozio è stato quindi trasferito in un nuovo edificio commerciale su Las Vegas Boulevard.

Harrison e suo padre avevano discusso per anni di trasformare il negozio di monete in un banco dei pegni. Sembrava loro una naturale evoluzione della loro attività. Non è stato facile, tuttavia, perché una legge di Las Vegas risalente al 1955 richiedeva che il rilascio di nuove licenze per i banchi dei pegni fosse limitato in base alla popolazione della città. Nel 1988, la grande area metropolitana di Las Vegas aveva una popolazione di oltre 640.000 persone. Ogni settimana, Harrison contattava lo statistico della città per richiedere una delle rare e ambite licenze di pegno della città non appena la popolazione di Las Vegas avesse raggiunto il traguardo successivo che rendeva disponibili quelle licenze.

Ciò accadde l’anno successivo nel 1989 e agli Harrison fu concessa la licenza di pegno. Lo stesso anno Harrison e suo padre hanno aperto il negozio di pegni d’oro e d’argento non lontano dalla Strip di Las Vegas.

Nel 2005, Harrison e suo padre prestavano circa 3 milioni di dollari all’anno. Gli interessi sui prestiti portarono circa $ 700.000 per gli Harrison. Nel 2006, il banco dei pegni si era stabilito una reputazione per la vendita di cimeli sportivi unici. Era anche un paradiso per i giocatori d’azzardo che avevano bisogno di impegnare qualcosa per comprare benzina per tornare da dove provenivano.

Harrison ha trascorso quattro anni a proporre l’idea di uno spettacolo televisivo su un banco dei pegni dopo che il suo negozio è stato presentato in un documentario della PBS nel 2001 e nel popolare programma Comedy Central Insomniac con Dave Attell nel 2003. L’idea è stata diffusa su HBO e YouTube prima dell’arrivo di History Channel chiamandolo e sviluppandolo in Pawn Stars, che ora è lo spettacolo più apprezzato di History Channel. Pawn Stars è stato presentato per la prima volta nel luglio 2009 ed è durato 17 stagioni e 577 episodi a giugno 2020. Lo spettacolo più popolare di History Channel, di gran lunga, è Pawn Stars.

Oggi nel negozio lavora anche il figlio di Rick, Corey Harrison, che si vede nello show insieme al migliore amico d’infanzia Austin”.ChumleeRussel. Il soprannome di Rick nello show è “Lo Spotter” a causa del suo occhio acuto per gli oggetti sottovalutati.

Vita privata

La ragazza di Harrison, Kim, rimase incinta quando lui aveva 17 anni. La coppia ha deciso di sposarsi nonostante un aborto spontaneo. Corey, il loro primo figlio, è nato il 27 aprile 1983. Adam, il loro secondo figlio, è nato due anni dopo. Harrison e Kim divorziarono subito dopo la nascita di Adam.

In un doppio appuntamento al buio nove mesi dopo, Harrison incontrò Tracy, la donna che sarebbe diventata la sua seconda moglie. Dopo sei mesi di frequentazione, si sono trasferiti insieme e otto mesi dopo si sono sposati e si sono assunti la responsabilità di crescere Corey e Adam. Alla fine hanno divorziato.

Harrison, che aveva divorziato due volte, annunciò il suo fidanzamento con Deanna Burditt, anche lei divorziata due volte. Il 21 luglio 2013 la coppia si è sposata a Laguna Beach, in California.

Immobiliare

Harrison ha quotato la sua casa al Red Rock Country Club a Summerlin, Las Vegas, per $ 3,99 milioni nel 2019. La casa di 8.845 piedi quadrati è stata costruita nel 2001. Ha acquistato la casa nel 2016 e ha speso circa $ 600.000 sulle ristrutturazioni.

Il pavimento del salotto formale è fatto di granito da $ 45.000 che è stato lavato con acido, tagliato in assi e posato come un pavimento di legno duro. Due camere da letto sono al piano inferiore e due al piano superiore. La casa dispone anche di una palestra, che può essere utilizzata anche come camera da letto. Ci sono sette bagni in casa, oltre a un home theater da 12 posti con uno schermo da 150 pollici e una tenda. Una cantina può contenere oltre 1.000 bottiglie.

La parte anteriore della casa offre una vista sulle montagne primaverili del Red Rock Canyon, mentre il cortile offre una vista sulla Strip e sull’Arroyo Golf Club. La sala giochi al piano superiore ha un balcone che si affaccia sul retro della casa. Il cortile dispone di una piscina in stile laguna e di una spa sopraelevata, nonché di un cancello che conduce al campo da golf. La piscina è circondata da una cascata di 10 piedi e da un fiume lento. C’è anche una cucina all’aperto nel cortile. Harrison ha scelto il quartiere perché i loro figli frequentavano il liceo nelle vicinanze, ma ora che i bambini sono cresciuti, non hanno più bisogno di spazio.

