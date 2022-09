Qual è il patrimonio netto di Lil Baby?

Lil Baby è un rapper americano da 5 milioni di dollari. Il suo album di debutto in studio, “Harder Than Ever”, è stato certificato platino e ha raggiunto il numero tre della classifica Grafico “Billboard” 200 nel 2018. Il suo seguito, “My Turn”, pubblicato nel 2020, ha avuto ancora più successo, raggiungendo la vetta della classifica “Billboard” 200 e Top R&B/Hip-Hop Albums e diventando 3 volte platino.

Lil Baby ha anche pubblicato numerosi mixtape e ha lavorato con numerosi artisti, tra cui Gunna, Moneybagg Yo, Ralo, Lil Uzi Vert, Kodak Black, Gucci Main, Offset, Young Thug, Lil Yachty e Lil Durk. Nel 2020, ha diretto i video musicali di “On Me”, “Hear This” e “Walk” di Rylo Rodriguez (con Lil Baby e 42 Dugg).

Primi anni di vita

Dominique Armani Jones è nata il 3 dicembre 1994 ad Atlanta, in Georgia. Suo padre lo ha abbandonato quando aveva due anni ed è stato cresciuto dalla madre single. È stato cresciuto da due sorelle e ha abbandonato la Booker T. Washington High School durante il suo primo anno. Lil Baby è stata arrestata nel 2012 con diverse accuse, incluso il possesso con l’intento di vendere.

Il suo avvocato ha cercato di convincerlo ad accettare un patteggiamento di due anni, quindi Lil Baby ha assunto un nuovo avvocato che lo ha inserito in un programma di un anno. Durante la partecipazione a questo programma, ha litigato con un prigioniero che ha fatto osservazioni razziali e Lil Baby è stato condannato alla pena originale di due anni. È stato accusato di possesso di marijuana nel 2013 e possesso di marijuana con l’intento di vendere l’anno successivo. Lil Baby ha iniziato la sua carriera rap con Quality Control Music e la sua etichetta, 4PF, dopo aver scontato due anni di prigione (4 Pockets Full).

Carriera

Il mixtape di debutto di Lil Baby, “Perfect Timing”, è stato pubblicato nell’aprile 2017, seguito da “Harder Than Hard” a luglio, “2 The Hard Way” (con Marlo) a ottobre e “Too Hard” a dicembre. “Too Hard” è stato certificato disco d’oro e si è classificato al numero 80 della classifica “Billboard” 200 e al numero 33 della classifica Top R&B/Hip-Hop Albums. Il mixtape includeva il singolo “Freestyle”, che è stato certificato 2 Platinum; il video musicale per “Stile libero” è stato visualizzato oltre 400 milioni di volte su YouTube. “All of a Sudden”, un altro singolo di “Too Hard”, è diventato disco di platino e ha raggiunto il numero 20 nella classifica Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay.

Il 18 maggio 2018, Lil Baby ha pubblicato il suo album in studio “Harder Than Ever”, che includeva il singolo Gold “Southside” e il singolo 6x Platinum “Yes Indeed”. A ottobre ha pubblicato il mixtape “Drip Harder” (con Gunna) e a novembre ha pubblicato “Street Gossip”. “Drip Harder” è stato certificato platino e “Street Gossip” è stato certificato oro, entrambi i mixtape sono entrati nella top ten della “Billboard” 200 e i singoli “Drip Harder’s”, “Drip Too Hard” (con Gunna) e “Close Friends”, sono stati certificati rispettivamente 9 volte platino e 4 volte platino. Nel settembre 2018, Lil Baby è apparso in “FishCenter Live” di Adult Swim e nel dicembre dello stesso anno è apparso nel singolo di Yung Gravy “Alley Oop”.

Lil Baby è apparso come se stesso nel film di MTV “How High 2” nel 2019 e si è esibito in “Wild ‘N Out”. Ha anche pubblicato i singoli “Phone Down” (con Stefflon Don), “Out the Mud” (con Future), “Baby” (con Quality Control e DaBaby), “Toast Up” (con Ali Tomineek e Shad on the Beat) , e “Woah”, che è diventato triplo platino. Il 28 febbraio 2020 ha pubblicato il suo secondo album in studio, “My Turn”, che includeva i singoli Platinum “Sum 2 Prove”, “Emotionally Scarred” e “The Bigger Picture”. Dodici brani dell’album sono stati inseriti nella classifica “Billboard” Hot 100. All’indomani delle proteste di George Floyd, Lil Baby ha pubblicato la canzone di protesta “The Bigger Picture” nel giugno 2020.

Il ricavato della canzone è stato devoluto a Black Lives Matter, The National Association of Black Journalists, The Bail Project e l’avvocato di Breonna Taylor. La canzone ha raggiunto la posizione numero tre nella classifica Hot 100 di “Billboard” e ha fatto guadagnare a Lil Baby due nomination ai Grammy.

Ha anche eseguito la canzone ai Grammys nel 2021. È apparso nel singolo di Drake “Wants and Needs”, che ha raggiunto il numero 2 nella classifica Hot 100 di “Billboard” nel marzo 2021. Nel giugno 2021, lui e Lil Durk hanno pubblicato il album collaborativo “The Voice of the Heroes”, che ha debuttato al numero uno della classifica “Billboard” 200.

Vita privata

Il 18 febbraio 2019, Lil Baby e la modella/imprenditrice Jayda Cheaves hanno accolto il figlio Loyal. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2016 e Cheaves è apparso nel suo video musicale per “Close Friends”. Lil Baby ha anche un figlio di nome Jason da una precedente relazione con Ayesha. Nel primo anniversario dell’omicidio di Floyd, il rapper si è unito alla sua famiglia alla Casa Bianca nel maggio 2021. Hanno discusso del George Floyd Justice in Policing Act con il presidente Joe Biden e il vicepresidente Kamala Harris. Lil Baby è stata arrestata a Parigi nel luglio 2021 per possesso di cannabis. La mattina seguente è stato rilasciato dalla custodia della polizia e multato.

Premi e candidature

Lil Baby ha tre nomination ai Grammy: miglior performance rap/cantata per “Drip Too Hard” (2020), miglior performance rap e miglior canzone rap per “L’immagine più grande” (2021). È stato nominato agli MTV Video Music Awards di Song of Summer (“We Paid”) e Video for Good (“The Bigger Picture”) e nel 2021 ha vinto nove ASCAP Rhythm & Soul Music Awards, tra cui Songwriter of the Year.

Ha vinto un BET Award come Best New Artist nel 2019 e Best Male Hip Hop Artist nel 2021. Nel 2020, Lil Baby ha vinto un BET Hip Hop Award per Impact Track per “L’immagine più grande,” e nel 2021 ha vinto un I HeartRadio Music Award come album hip-hop dell’anno per “My Turn”.

Ha anche ricevuto nomination agli American Music Awards come nuovo artista dell’anno e album rap/hip-hop preferito (“Il mio turno”), nonché nomination ai “Billboard” Music Awards come miglior nuovo artista, miglior artista maschile, miglior artista. Streaming Songs Artist, Top Rap Artist, Top Rap Album e Top “Billboard” 200 Album.

