Qual è il patrimonio netto di Hilary Duff

Hilary Duff è a Un patrimonio netto di 25 milioni di dollari Attrice e artista discografica americana. Hilary è salita alla ribalta come protagonista della serie Disney “Lizzie McGuire”, e da allora ha avuto una carriera cinematografica e televisiva di successo.

Primi anni di vita

Hilary Duff è nata il 28 settembre 1987 a Houston, in Texas, come secondo di due figli. Anche Haylie Duff, sua sorella maggiore, sarebbe diventata un’attrice.

Hilary e Haylie hanno preso lezioni di canto, recitazione e danza classica da bambine. Ciò ha portato a produzioni teatrali locali. Nel 1993, le sorelle e la madre si trasferirono a Los Angeles per perseguire maggiori opportunità di recitazione. Sono entrati rapidamente nel circuito delle audizioni e hanno ottenuto numerosi spot pubblicitari tra loro due.

Hilary ha ottenuto un ruolo minore non accreditato in True Women, una serie di Hallmark Entertainment, nel 1997. Ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in Casper Meets Wendy nel 1998. Per tutta la fine degli anni ’90, ha ottenuto più ruoli cinematografici e televisivi.

Lizzie McGuire

Il 12 gennaio 2001, Hilary ha debuttato nel ruolo principale della serie Disney Channel Lizzie McGuire, che la renderebbe un nome familiare. Hilary sarebbe poi apparsa in 65 episodi della serie originale nel corso di due stagioni. È apparsa nell’adattamento cinematografico dello show nel 2003. Hilary è stata annunciata come produttrice esecutiva di un riavvio della serie per Disney + nell’agosto 2019.

Durante la corsa originale dello spettacolo, la Disney avrebbe guadagnato più di $ 100 milioni solo nelle vendite di merchandising.

Stipendio

Ilario è stato pagato $ 15.000 per episodio di Lizzie McGuireper un totale di poco meno 1 milione di dollari per l’intera serie. Per il film del 2003 è stata pagata $ 1 milione. È stata pagata $ 500.000 per recitare in Agent Cody Banks con Frankie Muniz nel 2003. Ha guadagnato un altro milione di $ l’anno successivo per il suo ruolo in Cheaper by the Dozen. Nel 2005, è stata pagata $ 2 milioni per apparire nel sequel di quel film.

Hilary ha ricevuto $ 2,2 milioni per A Cinderella Story, oltre a $ 2 milioni per Raise Your Voice, The Perfect Man e Material Girls. Durante i suoi anni di punta, all’incirca tra il 2003 e il 2013, Hilary ha guadagnato almeno $ 18 milioni in vari stipendi, royalties e bonus.

È anche apparsa come guest star in diversi programmi televisivi, tra cui Gossip Girl, Beauty & the Briefcase e Younger, nonché in diversi film indipendenti, tra cui War, Inc., Secondo Greta e Bloodworth.

Carriera di canto

Dopo il suo successo sul grande schermo, Duff ha ampliato la sua carriera nella musica pop. Ha venduto circa 15 milioni di album in tutto il mondo fino ad oggi. Il suo album di debutto da solo ha venduto oltre 5 milioni di copie. Hilary ha tre album di platino certificati dalla RIAA e tre singoli al numero uno al suo attivo.

Altre iniziative

Hilary Duff ha anche lanciato due linee di abbigliamento con cui ha collaborato Elisabetta Arden su due collezioni di profumi. È una filantropa attiva che dona regolarmente a vari enti di beneficenza. Ha anche iniziato a produrre film per l’uscita nelle sale generali.

Vita privata

Tra il 2001 e il 2003, Duff ha frequentato il cantante pop Aaron Carter prima di incontrare e uscire con Lindsay Lohan. Secondo quanto riferito, Carter ha scaricato Lohan e ha ripreso a frequentare Duff, scatenando una faida tra le due attrici. Duff, allora 16enne, iniziò a frequentare il cantante dei Good Charlotte Joel Madden, allora 25enne, nel luglio 2004. La coppia fece notizia a causa della differenza di età e divorziò due anni dopo, nel novembre 2006.

Duff ha iniziato a frequentare il giocatore canadese della NHL Mike Comrie nel 2007. Dal 2010 al 2016 si sono sposati. Luca Cruz Comrie, il figlio della coppia, è nato nel marzo 2012. Mike è figlio di una famiglia molto benestante. Suo padre, Bill Comrie, ha un patrimonio netto di $ 500 milioni come risultato di The Brick, un impero canadese di mobili ed elettronica che la famiglia ha venduto per $ 700 milioni. La coppia ha annunciato la separazione nel gennaio 2014, ma avrebbero continuato a essere co-genitori del figlio.

Dall’inizio del 2017, Hilary esce con una cantante Matteo Koma. Hanno avuto un figlio insieme nell’ottobre del 2018. Matthew ha scritto una serie di canzoni popolari, principalmente per Zedd.

Immobiliare

Hilary ha speso 3,5 milioni di dollari per una casa di quasi 10.000 piedi quadrati nel sobborgo di Los Angeles di Toluca Lake nel marzo 2004, quando aveva solo 17 anni. Ha quotato questa casa per $ 7 milioni nel 2010 e alla fine è stata venduta per $ 6,5 milioni.

Hilary e Mike Comrie hanno anche speso $ 3,85 milioni per una casa a Beverly Hills nel 2010. Secondo i registri della proprietà, possiede ancora questa casa, che è molto probabilmente la sua residenza principale con Matthew Koma. Hilary ha speso $ 2,695 milioni nel 2016 per una nuova casa in Studio Città, California. Nel maggio 2019 ha venduto questa casa per 3,172 milioni di dollari.

