Puoi usare due controller per correre più velocemente in Pokemon Scarlet e Violet

Questo non è Sonic. No, sono Pokémon Scarlet e Violet, anche se c’è un modo chiaro per correre veloce come il tuo riccio blu preferito. Non sto nemmeno parlando di pompare Miraidon con tonnellate di panini e aggiornamenti. In Scarlet and Violet, un pasticcio buggato che ha preso d’assalto Internet con problemi tecnici e problemi di prestazioni in abbondanza, ora ha un bug che può almeno avvantaggiare il giocatore. Ci vuole una leggera configurazione, ma puoi effettivamente utilizzare due controller per correre ancora più velocemente in Pokémon Scarlet e Violet.

A scoprirlo è stato l’utente di Reddit u/hamsterhead64, che ha dimostrato il bug con un video. L’utente collega due controller, che consentono al personaggio di viaggiare due volte più velocemente e percorrere una lunga distanza in breve tempo. Il post ha spiegato che gli input dei controller si sommano, registrando gli input come doppio movimento, consentendo al personaggio di viaggiare più velocemente.

Imparentato: La comunità Pokémon esprime delusione per la mancanza di inclusività dell’acconciatura in Scarlet e Violet

Apparentemente nel nuovo pokemon, se colleghi due controller contemporaneamente puoi correre due volte più veloce. Come se tenessi entrambi i joystick e questo… aggiungesse velocità questi sviluppatori NON avevano TEMPO lmao pic.twitter.com/q8ydxd9iub — Muno (@munosnail) 20 novembre 2022

Questo non sembra funzionare quando aggiungi più di due controller, il che significa che è il più veloce possibile correre senza il tuo Pokémon Ride. Alcuni Redditor stanno persino teorizzando che questo metodo potrebbe essere utilizzato per completare le corse veloci del gioco, supponendo che Game Freak non lo risolverà in futuro. Presumibilmente, questo trucco ti farebbe anche correre più veloce con il tuo Pokémon Ride.

Ci sono un sacco di bug presenti in Pokémon Scarlet e Violet, e alcuni di loro non sono così vantaggiosi per i giocatori. Sebbene i giochi possano avere un nucleo forte, la community è sicuramente in subbuglio per i problemi di prestazioni e la generale mancanza di rifinitura. Questo bug può tecnicamente rendere il gameplay un po’ più piacevole se sei particolarmente abile, ma è vero che si appoggia alla mancanza di raffinatezza che i fan stanno deridendo durante il gioco. Ma non si può dire che questi insetti non siano un po’ divertenti.