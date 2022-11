Puoi scalare i muri in Pokemon Scarlet e Violet… tornando indietro?

La sfida per sconfiggere Pokémon Scarlet e Violet non conosce limiti. I giochi principali più recenti della serie Pokémon sono una miscela di bug e una mancanza di rifinitura, con grandi quantità di bug come quello che ti consente di muoverti più velocemente dopo aver collegato due controller. Ora, c’è un bug che ti permette di scalare i muri. L’entusiasmante opportunità di raggiungere luoghi non previsti è qui. Potrebbe volerci un po’ di pratica, ma puoi scalare i muri con i tuoi Pokémon cavalcabili semplicemente girandoti e saltando all’indietro.

Come dimostrato dall’utente Twitter @ZuilleTheWitch, il giocatore usa i suoi Pokémon cavalcabili per scalare una grande scogliera che normalmente non puoi scalare. Mentre lottano per scalare la formazione rocciosa saltandoci sopra, tutto cambia quando si girano e saltano di nuovo sul pendio. Questo probabilmente non funzionerà su tutte le superfici, dato che il muro che hanno scalato sembrava un po’ più piatto del solito (sono stati in grado di fare un po’ di terreno saltando in avanti), c’è ancora un’entusiasmante possibilità di fuori limite con questo nuovo trucco.

Questo è probabilmente il trucco più sciocco, ma più utile in Scarlet/Violet. Puoi facilmente salire pendii che non dovresti semplicemente andando all’indietro. pic.twitter.com/RRwveA1m9j — Zullie (@ZullieTheWitch) 20 novembre 2022

Non menzionato in questo post è se questo trucco funzionerà o meno con i possessori di Pokémon Violet, che hanno un Pokémon di corsa diverso. Scommetto che probabilmente funziona, ma poiché i due Pokémon sono diversi, non si sa mai. Indipendentemente da ciò, le persone stanno iniziando a rompere i già rotti Pokémon Scarlet e Violet, e si spera che correre veloce come Sonic e diventare uno scalatore di livello mondiale sia solo l’inizio.

L’enorme quantità di bug in Pokémon Scarlet e Violet, vantaggiosi o meno per i giocatori, ha causato scalpore nella comunità. Un’ulteriore taglia di problemi di prestazioni e hai un paio di giochi che i fan hanno notato essere i peggiori accolti nel franchise. C’è ancora molto divertimento da fare in Pokémon Scarlet e Violet, ma Game Freak potrebbe voler mettere in evidenza gli strumenti di riparazione.