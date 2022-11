Puoi ottenere una ricompensa fisica divertente per Splatoon 3 x Pokémon Scarlet e Violet Splatfest

Quando si tratta di Splatfests in Splatoon 3, il premio di solito è solo vantarsi di aver battuto le altre squadre durante l’evento speciale. Questa volta, tuttavia, i fan di Splatoon possono segnare una serie di portachiavi per rappresentare la loro scelta nel mondo reale.

Nintendo ha annunciato un trio di portachiavi a tema dopo il prossimo Splatfest, che è un tie-in di Pokémon Scarlet e Violet. Lo Splatfest mette l’uno contro l’altro i tre tipi iniziali, quindi i giocatori voteranno per Erba, Fuoco o Acqua nel gioco. Ogni portachiavi presenta il tipo scritto nella lingua Inkling, oltre a una sagoma di ogni antipasto Gen 9: Sprigatito for Grass, Fuecoco for Fire e Quaxley for Water.