Puoi giocare in accesso anticipato? Tempo di rilascio della Nuova Zelanda

Il protocollo Callisto è un gioco horror incredibilmente eccitante, ma alcune sfortunate notizie sono che i giocatori su Xbox non saranno in grado di giocare in accesso anticipato se il tempo di rilascio della Nuova Zelanda sul negozio Microsoft è accurato.

Non ci sono recensioni per The Callisto Protocol al momento della scrittura, ma l’imminente esperienza sembra incredibilmente brutale e spaventosa. Due ore di gioco sono trapelate online prima del lancio e il gioco sembra fantastico con la sua evidente influenza su Dead Space.

Non vediamo l’ora che arrivi forse il gioco più spaventoso dell’anno, e presto saremo tutti in grado di esplorare lo spazio.

Il protocollo Callisto ha accesso anticipato?

Non è previsto alcun bonus di preordine per l’accesso anticipato per The Callisto Protocol.

Indipendentemente dal fatto che tu acquisti l’edizione Standard o Digital Delxue, non sarai in grado di giocare ufficialmente prima del 2 dicembre. Tuttavia, nonostante ciò, potresti comunque voler acquistare il pacchetto Digital Deluxe per il Season Pass.

Il Season Pass include quanto segue come da pagina Steam del gioco:

Collezione Outer Way Skin

Pacchetto contagio: Scopri l’esperienza horror di sopravvivenza definitiva con una nuova modalità, Contagion. Con munizioni e salute ridotte, una difficoltà personalizzata e la morte permanente, non ci sono seconde possibilità per sfuggire alla prigione di ferro nero o agli orrori che si nascondono sotto la superficie di Callisto. Il Contagion Bundle include anche tredici nuove animazioni della morte di Jacob e la Watchtower Skin Collection.

Pacchetto antisommossa: Avventurati in un'area precedentemente sconosciuta della prigione di Black Iron e combatti contro ondate di nemici brutali. Raccogli crediti per potenziare le tue armi o forgiarne di nuove e sopravvivere all'assalto il più a lungo possibile in Riot, una nuovissima modalità. Il pacchetto antisommossa include anche dodici nuove animazioni di morte dei nemici e la collezione di skin dell'ingegnere.

DLC Storia

Tempo di rilascio della Nuova Zelanda

La data e l’ora di uscita di The Callisto Protocol in Nuova Zelanda sono le 18:00 NZDT sulle console Xbox secondo il Microsoft Store.

Il negozio Microsoft afferma inoltre che il gioco uscirà alle 21:00 PT del 1° dicembre, nonché alle 00:00 ET e alle 05:00 GMT del 2 dicembre. Ciò suggerisce un lancio simultaneo per le console Xbox.

Ciò è in totale opposizione al negozio PSN che afferma che il gioco verrà lanciato alle 00:00 NZDT del 2 dicembre, che si traduce alle 03:00 PT, alle 06:00 ET e alle 11:00 GMT del 1 dicembre.

Entrambi i negozi offrono orari di lancio diversi per la Nuova Zelanda, quindi sembra che il trucco dell’accesso anticipato non funzioni su Xbox. Tuttavia, gli orari del negozio Microsoft potrebbero essere sbagliati, quindi puoi comunque provare il trucco NZ di seguito se lo desideri alle 03:00 PT, alle 06:00 ET e alle 11:00 GMT del 1° dicembre:

Seleziona Impostazioni

Fare clic su Sistema

Passare a Lingua e posizione

Cambia posizione in Nuova Zelanda

Ripristina la console Xbox

