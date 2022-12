Puoi giocare in accesso anticipato su Xbox?

High On Life arriverà molto presto, ma la sfortunata notizia è che il suo tempo di rilascio in Nuova Zelanda significa che non c’è modo di giocare in accesso anticipato su Xbox.

La prossima esperienza sarà disponibile su Game pass e i titoli della prima ondata di dicembre 2022 di Microsoft sono stati sorprendenti finora. Siamo stati benedetti con la recente Lego Star Wars Skywalker Saga, così come con l’uscita del primo giorno del simulatore di pericolo sconosciuto, Hello Neighbor 2.

Mentre il gioco dovrebbe essere lanciato molto presto, la sfortunata notizia è che non c’è modo di giocare prematuramente.

Come giocare presto a High On Life

Non c’è modo di giocare presto High On Life.

Non esiste un bonus di preordine per l’accesso anticipato e il tempo di rilascio in Nuova Zelanda significa che è impossibile utilizzare il comune trucco neozelandese per sbloccare un giorno prima del lancio.

Il gioco viene lanciato su console Xbox e PC tramite Steam ed Epic Games. Potrai goderti il ​​titolo tramite Xbox Game Pass poiché è l’ennesima aggiunta al servizio di abbonamento di Microsoft.

Tempo di rilascio della Nuova Zelanda

L’orario di uscita per quando High On Life uscirà in Nuova Zelanda è alle 13:00 NZDT del 13 dicembre.

Questo è secondo il negozio Microsoft che suggerisce che il gioco verrà lanciato contemporaneamente alle 16:00 PT del 12 dicembre. Sfortunatamente, questo significa che il trucco neozelandese non funziona.

