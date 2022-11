Puoi giocare ad accesso anticipato? Data e ora di uscita in Nuova Zelanda

La data e l’ora di rilascio per quando Call of Duty Warzone 2 uscirà tra un paio di giorni in ogni regione, inclusa la Nuova Zelanda, e molti fan si chiedono come e se possono giocare all’accesso anticipato.

Inoltre Zona di guerra 2.0, c’è anche il rilascio di una versione mobile da anticipare. Puoi preregistrarti per la versione mobile in questo momento su Google Play, ma il suo lancio non è previsto fino al 2023.

Siamo estremamente entusiasti del sequel di Battle Royale di Activision e tutti potranno entrare sul campo di battaglia esattamente nello stesso momento.

Puoi giocare a Warzone 2 in anticipo?

Non c’è modo per Call of Duty fan per ottenere e giocare in accesso anticipato Zona di guerra 2.

Gli streamer sono stati in grado di giocare in anticipo su invito di Activision, e questo ha permesso loro di mostrare la modalità DMZ incentrata sulla narrativa. Tuttavia, non c’è modo per nessuno di giocare prima del 16 novembre poiché il gioco ha un lancio simultaneo globale per tutte le regioni.

Come sottolineato dal Zona di guerra 2.0 e CoD MW2 Panoramica della prima stagione, c’è molto altro da anticipare oltre al rilascio di DMZ. C’è l’arrivo della modalità Hardcore, i fan potranno esplorare l’enorme mappa di Al Mazrah e ci sono molte innovazioni uniche per il sequel.

Tempo di rilascio della Nuova Zelanda

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Call of Duty Warzone 2 uscirà in Nuova Zelanda alle 07:00 NZDT del 17 novembre.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti e il Regno Unito, questo si traduce in 10:00 PT, 13:00 ET e 18:00 GMT del 16 novembre. Ricorda che puoi ancora completare il Call of Duty Modern Warfare 2 campagna per ottenere un sacco di premi prima di entrare nel mondo di WZ 2.0.

Inoltre, sappi che l’originale Zona di guerra l’esperienza tornerà dopo essere stata rimossa e verrà rinominata come Caldera.

