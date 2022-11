Puoi disattivare i suggerimenti enigmistici di Atreus e Mimir in God of War Ragnarök?

I Nove Regni di Dio della guerra Ragnarök sono pieni di enigmi ambientali che bloccano il percorso di Kratos: geyser da congelare, liane da bruciare e ponti di luce da attivare. E proprio come potresti aver avvolto la testa attorno alla soluzione di un enigma, sembra che Atreus (sempre desideroso di mettersi alla prova) o Mimir sbocceranno un indizio.

Queste linee vocali direzionali potrebbero essere un vantaggio per alcuni giocatori bloccati e bisognosi di una soluzione, ma sulla base di molti commenti online poco dopo Ragnarok‘s rilascio, molti speravano in un’opzione per disattivarli. Sfortunatamente, questa non sembra essere un’impostazione di menu che impedisce ai tuoi compagni troppo desiderosi di dirti cosa fare.

Alcuni hanno suggerito su Twitter Friday che i giocatori frustrati potrebbero utilizzare l’opzione di menu Puzzle Timing nei menu di accessibilità carnosi del gioco. Ma secondo Mila Pavlin di Sony Santa Monica, lead UX designer per Ragnarok: “Queste impostazioni non influiscono sulle battute.” Pavlin lo ha confermato a Polygon tramite un’e-mail di Sony PR.

Puzzle Timing influisce sulla quantità di margine di manovra nell’attivazione di elementi relativi al puzzle. Pensa alle campane del petto di Nonir, come esempio principale. Ha tre impostazioni: Predefinito, Esteso ed Esteso+.

Questo potrebbe essere un elemento di design ricorrente nei titoli pubblicati da Sony in futuro, poiché Aloy a volte si diceva le risposte agli enigmi nel mese di febbraio Orizzonte Ovest Proibito. E con un gioco commercializzato per un vasto pubblico, potrebbe sicuramente impedire ad alcune persone di giocare o di cercare le risposte su alcune ottime guide. Ma coloro che cercano una soluzione attuale per un Atreus troppo disponibile (oltre il pulsante muto della loro TV) sono attualmente sfortunati.