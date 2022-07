PUBG Mobile Nuovo Royale Pass Data e ora di rilascio (M13)

PUBG Mobile 2.1 completerà il suo lancio entro questa settimana con il rilascio di un nuovo Royale Pass.

L’edizione Exo-Genesis del mese 13 arriverà con i suoi livelli di bottino da sbloccare e i giocatori che sono disposti a spendere un po’ di denaro extra saranno ansiosi di iniziare.

PUBG Mobile 2.1 ha già apportato una serie di miglioramenti al popolare titolo F2P, inclusa la nuova modalità a tema: Ancient Secret Arise.

Ma mentre molte cose sono già state pubblicate, i fan stanno ancora aspettando che gli ultimi contenuti vengano rilasciati alla fine di questo mese.

Ecco cosa sappiamo dell’imminente lancio di Krafton e a che ora i fan possono aspettarsi che le cose inizino entro la fine del mese.

Quando uscirà il PUBG Mobile Royale Pass?

Krafton ha confermato che la nuova data di rilascio del PUBG Mobile Royale Pass è stata fissata per martedì 19 luglio 2022. Il PUBG RP sarà disponibile a partire dalle 2:00 BST con i livelli gratuito ed élite e arriverà come parte della nuova stagione del gioco.

La nuova Stagione 7 del Ciclo 3 include nuove ricompense che possono essere sbloccate completando le missioni a tema Ancient Secret. Ciò consentirà di sbloccare titoli commemorativi, con altre ricompense confermate che includono: Occhiali C3S7, Set C3S7, Paracadute C3S7, C3S7 – QBU, Maschera C3S7, Cover C3S7.

La modalità Ancient Secret include una serie di attività, alcune delle quali sono disponibili solo su Erangel. Il Tour dei Monumenti include i seguenti compiti: “Passa attraverso il Sentiero delle Sabbie Mobili ed entra nel Tempio dell’Imperatore, quindi calpesta le lavagne per attivare l’Antico Segreto dormiente per far muovere il Gigante delle Sabbie sul campo di battaglia con l’Antico Segreto sulla schiena. Guarda attentamente il percorso sulla minimappa per tornare nella Playzone in qualsiasi momento. Riceverai bottino extra dal Faraone se salti sull’Antico Segreto, attivi le liste di suggellamento del Faraone e superi la sua prova.

Il lancio del nuovo Royale Pass sarà seguito dal primo concerto virtuale globale delle BLACKPINK su PUBG Mobile, che dovrebbe andare in diretta il 22 luglio, su piattaforme Android e iOS.

