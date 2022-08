PUBG Mobile ha incrociato Dragon Ball nel 2023

Fortnite non sarà l’unico gioco live-service che Dragon Ball attraverserà. Gli account dei social media di PUBG Mobile hanno condiviso una nuova allettante immagine che mostra che il suo prossimo grande crossover sarà con il franchise di Dragon Ball. Non sono state rivelate altre informazioni oltre all’immagine promozionale e il crossover sarà “Coming Soon” nel 2023.

PUBG Mobile non ha familiarità con l’incrocio con diverse proprietà di anime e manga. Nel febbraio 2022, PUBG ha organizzato un evento promozionale con la serie manga/anime di successo Jujutsu Kaisen. Il Jujutsu Kaisen il tie-in includeva nuove skin come set Cosplay e oggetti esclusivi che i giocatori possono collezionare nelle partite per ricevere oggetti esclusivi. Prevediamo che PUBG Mobile farà la stessa cosa con il prossimo tie-in di Dragon Ball. Prevediamo che ci saranno dei set cosplay basati sui personaggi principali del franchise, inclusi Goku e Vegeta. Il tie-in di Jujutsu Kaisen prevedeva che i giocatori raccogliessero oggetti malefici, quindi prevediamo anche che PUBG Mobile incorporerà Dragon Ball collezionabili che i giocatori possono raccogliere, proprio come nel crossover di Fortnite.