PSVR 2 PC e PS4 sono compatibili? Specifiche vs Meta Quest 2

Sony ha finalmente svelato il prezzo per PSVR 2 e molti giocatori si chiedono se funzionerà e sarà compatibile con PS4 e PC, oltre a come si confrontano le specifiche PlayStation rispetto a Meta Quest 2.

È un momento terribilmente emozionante per i giocatori PlayStation. La data di uscita per Dio della guerra Ragnarok è proprio dietro l’angolo e tutti si aspettano che sia fantastico e persino migliore del sublime ritorno di Kratos nel 2018.

Mentre l’esclusiva più attesa dell’anno per PlayStation uscirà molto presto, i giocatori potranno anche preordinare la prossima incursione di Sony nella realtà virtuale in un paio di settimane.

Dio della guerra | Trailer di annuncio per PC BridTV 5984 Dio della guerra | Trailer di annuncio per PC https://i.ytimg.com/vi/PR8O_4PkeUU/hqdefault.jpg 885706 885706 centro 13872

PSVR 2 funzionerà su PS4 e PC?

PSVR 2 non è compatibile con PS4 o PC poiché il post sul blog PlayStation di Sony afferma che funzionerà solo con le console PS5.

È possibile che i giocatori possano farlo funzionare su computer tramite software di terze parti simile al primo visore per realtà virtuale di Sony, ma il supporto non è ufficiale. Ancora una volta, è progettato solo per PS5.

L’uscita è prevista per febbraio 2023. Potrai preordinarlo per £ 529,99, oppure puoi preordinare un pacchetto che include un Orizzonte Richiamo della Montagna codice buono per £ 569,99.

Di seguito è riportato tutto ciò che viene fornito con il pacchetto di realtà virtuale:

Cuffie VR

Controller PlayStation VR2 Sense (L) / (R) con cinghie attaccate

Cavo USB (per l’associazione e la ricarica del controller)

Cuffie stereo

Tre paia di auricolari

Materiali stampati

Di seguito sono riportate le specifiche PSVR 2 rispetto a Meta Quest 2:

PSVR 2:

Metodo di visualizzazione: OLED

Risoluzione del pannello: 2.000 x 2040 per occhio

Frequenza di aggiornamento del pannello: 90 Hz, 120 Hz

Separazione delle lenti – Regolabile

Campo visivo: circa 110 gradi

Sensori Sensore di movimento: sistema di rilevamento del movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi) Sensore di fissaggio: sensore di prossimità IR

Macchine fotografiche 4 telecamere integrate per il rilevamento di cuffie e controller Telecamera IR per il rilevamento degli occhi per occhio

Feedback – Vibrazione sull’auricolare

Comunicazione con PS5 – USB Tipo -C

Audio Ingresso: microfono integrato Uscita: jack per cuffie stereo



Meta Quest 2:

Tracciamento – Sei gradi di libertà

Controllori – Controller touch ridisegnati

Cinturino – Cinturino morbido

Ottica Display LCD a commutazione rapida Risoluzione 1832 x 1920 per occhio Frequenza di aggiornamento di 60, 72, 90 Hz supportata Occhiali compatibili

Suono: audio posizionale 3D

Memoria – 128 GB | 256 GB

Oltre alle specifiche di cui sopra, vale la pena notare che Meta Quest 2 costa £ 399,99 contro PSVR 2 a £ 529,99.

Mostra tutto

In altre notizie, data di rilascio, ora e prezzo di Harvestella per Switch e PC