PS Plus settembre 2022 I giochi gratuiti essenziali per PS4 e PS5 rivelano l’ora

I giochi gratuiti PS Plus di settembre per il livello Essential saranno annunciati questa settimana e conterranno titoli giocabili su console PS4 e PS5.

Le informazioni saranno condivise direttamente da Sony e riguarderanno tutte le novità per il livello di abbonamento più economico dell’azienda.

E anche prima che ciò accada, i fan probabilmente accederanno alle prime informazioni tramite le solite fughe di notizie che emergono prima del grande annuncio.

I fan hanno individuato una versione che pensano possa essere inclusa nella selezione gratuita del prossimo mese, ma dovranno aspettare fino a quando Sony non la confermerà ufficialmente alla fine del mese.

PS Plus settembre 2022 Giochi gratuiti rivelano l’ora

I giochi gratuiti Essential Tier PS Plus di settembre 2022 saranno rivelati da Sony mercoledì 31 agosto 2022 alle 8:30 PDT / 11:30 EDT / 4:30 BST.

Il gigante della tecnologia annuncerà i prossimi tre titoli che verranno aggiunti al suo livello essenziale per settembre, e c’è sempre la possibilità che anche alcune sorprese vengano gettate nel mix.

Un altro annuncio verrà fatto il prossimo mese che riguarderà solo quei fan che hanno PlayStation Plus Premium. Questo è il livello più costoso dell’abbonamento rinnovato di Sony, che si è fuso con PlayStation Now e viene aggiornato mensilmente per includere nuovi titoli per la sua libreria. Tuttavia, mentre stanno arrivando nuovi giochi e alcuni lasceranno anche il servizio, queste rivelazioni non avverranno fino a metà settembre.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Combatti l’oscurità GRATUITAMENTE per tutto il fine settimana. Shadowkeep, Beyond Light e The Witch Queen sono GRATUITI per tutti i giocatori fino al 30 agosto. PS+ non richiesto. pic.twitter.com/J026klbRWG — Destiny 2 (@DestinyTheGame) 26 agosto 2022

Esistono giochi Playstation Plus confermati?

Nessuna perdita ha ancora confermato quali nuovi giochi arriveranno su PlayStation Plus. Tuttavia, i fan hanno individuato alcune versioni che si allineano bene con l’uscita dei nuovi giochi. Il post sul PlayStation Blog di Sony per agosto 2022 conferma che la data di uscita per il prossimo lotto di omaggi è il 6 settembre.

E questo è anche il momento del lancio di The Tomorrow Children: Phoenix Edition sul PlayStation Store. Abbinalo al fatto che non puoi preordinare il gioco e c’è la possibilità che venga annunciato come parte di PS Plus a settembre. Biomutante è un’altra possibilità poiché la data della sua uscita è la stessa di The Tomorrow Children, ma questo sembra meno probabile.

Cos’è PlayStation Plus Premium e quanto costa?

Il livello di abbonamento più costoso di Sony include tutto ciò che è attualmente disponibile come parte del servizio, inclusi giochi mensili gratuiti, sconti esclusivi, Plus Collection, Share Play e multiplayer online di Essential, oltre alla spedizione express gratuita diretta da PlayStation, Catalogo giochi, Ubisoft+ Classici, Catalogo Classici, Prove di giochi e Streaming su Cloud. Il prezzo attuale è il seguente:

Stati Uniti: $ 17,99 mensili / $ 49,99 trimestrali / $ 119,99 annuali. Europa: € 16,99 mensili / € 49,99 trimestrali / € 119,99 annuali. Regno Unito: £ 13,49 mensili / £ 39,99 trimestrali / £ 99,99 annuali. Giappone: ¥ 1.550 – mensili / ¥ 4.300 – trimestrale / ¥ 10.250 annuali.

