PS Plus ottobre 2022 I giochi gratuiti essenziali per PS4 e PS5 rivelano l’ora

L’ottobre 2022 PS Plus i giochi gratuiti per il livello Essential di Sony saranno rivelati entro questa settimana per gli abbonati su console PS4 e PS5.

Almeno tre nuovi giochi dovrebbero essere confermati, tutti giocabili su dispositivi di nuova generazione. Sony dovrebbe rilasciare le notizie in una data e un’ora specifiche, come al solito, rivelando tutto ciò che è pianificato per il piano di abbonamento più economico dell’azienda.

Non sono ancora emerse perdite che offrono dettagli su ciò che potrebbe accadere dopo, ma i fan sono sempre felici di fornire le loro previsioni prima del grande annuncio.

I giochi gratuiti PS Plus di ottobre rivelano l’ora

Sony rivelerà i giochi gratuiti PS Plus di livello essenziale di ottobre 2022 mercoledì 28 settembre alle 8:30 PDT / 11:30 EDT / 4:30 BST.

I fan si aspettano che vengano svelati tre titoli, anche se non c’è modo di prevedere cosa potrebbero essere in questo momento. Le sorprese sono sempre possibili e ci sarà un altro annuncio su ciò che arriverà dopo PlayStation Premium.

Questo è ora il livello più costoso che Sony offre per il suo piano di abbonamento, che si è fuso con PlayStation Now e viene aggiornato mensilmente per includere nuovi titoli per la sua libreria di download. Tuttavia, mentre stanno arrivando nuovi giochi e alcuni lasceranno anche il servizio, questi giochi non arriveranno fino alla metà del prossimo mese.

Esistono giochi Playstation Plus confermati?

Sebbene non ci siano state fughe di notizie significative su ciò che verrà dopo PlayStation Plus, sappiamo cosa è programmato per lasciare il servizio il mese prossimo.

Sony ha condiviso che Red Dead Redemption e RDR: Undead Nightmare scompariranno dalla libreria digitale il 17 ottobre. Questi due titoli Rockstar Games si uniscono a Red Dead Redemption 2 poiché non sono più disponibili come parte dell’esperienza PS Plus Premium.

Cos’è PlayStation Plus Premium e quanto costa?

Il piano di abbonamento più costoso di Sony include tutto ciò che è attualmente disponibile come parte del servizio completo, inclusi giochi mensili gratuiti, sconti esclusivi, Plus Collection, Share Play e multiplayer online di Essential, oltre alla spedizione express gratuita diretta da PlayStation, il Catalogo giochi , Ubisoft+ Classics, Catalogo Classici, Prove di giochi e Streaming cloud.

Il prezzo attuale per Premium è fissato a $ 17,99 mensili / $ 49,99 trimestrali / $ 119,99 annuali negli Stati Uniti e £ 13,49 mensili / £ 39,99 trimestrali / £ 99,99 annuali nel Regno Unito.

