PS Plus luglio 2022 Aggiornamento giochi gratuiti e data di rilascio Premium

Gli abbonati PS Plus Premium riceveranno più giochi gratuiti a luglio 2022 come parte del continuo supporto di Sony.

Ciò significa che i membri di livello più alto di PlayStation Plus potranno rivendicare tutti gli attuali giochi di livello Essential, oltre a scaricare quelli in arrivo su console PS4 e PS5.

Tuttavia, gli abbonati dovranno attendere l’imminente aggiornamento del PlayStation Store, la cui pubblicazione è prevista per la fine di questa settimana.

Ecco cosa sappiamo finora per quanto riguarda i prossimi giochi gratuiti PS Plus di luglio 2022 in arrivo al livello Premium, inclusi tutti i titoli confermati di ciascuna era PlayStation.

Stray – Rimorchio teaser | PS5 BridTV 130 Stray – Rimorchio teaser | PS5 https://i.ytimg.com/vi/u84hRUQlaio/hqdefault.jpg 583788 583788 centro 13872

Sony ha annunciato che i nuovi giochi gratuiti PS Plus di luglio 2022 per il livello Premium usciranno martedì 19 luglio 2022.

In totale, ci saranno 17 giochi disponibili come parte dell’aggiornamento del PlayStation Store e, sebbene non abbiamo un’ora esatta per l’inizio delle cose, l’aggiornamento del livello essenziale di solito inizia alle 15:00 BST. I giocatori in Nord America ottengono l’accesso agli stessi titoli alle 7:00 PT dello stesso giorno, ma sarà meglio tenere traccia di ciò che sta accadendo tramite i social media per assicurarti di non perderlo.

Stray, uno dei giochi più interessanti lanciati come parte del Premium Refresh, dovrebbe essere lanciato alle 3 del mattino CDT nel Regno Unito, quindi c’è la possibilità che le cose inizino prima.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Stiamo insegnando a questi gattini come accendere una PlayStation in modo che possano giocare a Stray, il nuovo gioco di avventura per gatti di @HKdevblog e @A_i! 🎮 Vuoi giocare con loro? Dona $5 al rifugio e sarai inserito per vincere un codice per il gioco! Dona qui: https://t.co/FGJhY9HNae pic.twitter.com/BFLZJCxslX — Nebraska Humane Cats (@NHSCats) 15 luglio 2022

Visualizza Tweet

Ci saranno molti giochi diversi da provare se controllare un gatto non è nella tua lista di cose divertenti da fare. L’elenco attuale per l’aggiornamento Premium di luglio 2022 include i seguenti titoli: Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Avengers, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Rogue Remastered, Assassin’s Creed Freedom Cry, Assassin’s Creed: The Ezio Collection, Saints Row IV: Re-Elected, Saints Row Gat out of Hell, Spirit of the North: Enhanced Edition, Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure, Jumanji The Video Game, Paw Patrol on a Roll!, ReadySet Heroes, Nessun eroe consentito e LocoRoco Carnevale di Mezzanotte.

Solo due giochi sono stati confermati come esclusive di nuova generazione, il che significa che Spirit of the North: Enhanced Edition e Final Fantasy VII Remake Intergrade saranno giocabili solo su console PS5.

In altre notizie, Pokemon Go: Starly Shiny? Mossa esclusiva per le evoluzioni del Community Day