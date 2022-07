PS Plus agosto 2022 I giochi gratuiti essenziali per PS4 e PS5 rivelano l’ora

PS Plus Agosto 2022 I giochi gratuiti essenziali per PS4 e PS5 saranno rivelati questa settimana, per gentile concessione di Sony.

L’annuncio ufficiale di PlayStation riguarderà tutto ciò che è stato pianificato per il livello più conveniente del servizio rinnovato del gigante della tecnologia.

Ci sono buone probabilità che potremmo scoprire alcune notizie in anticipo tramite fughe di notizie, qualcosa che è accaduto nei mesi precedenti.

Ma con solo pochi giorni rimasti prima di scoprire cosa accadrà dopo, non ci vorrà molto prima di scoprire quali nuovi download per PS4 e PS5 saranno disponibili ad agosto.

PS Plus agosto 2022 I giochi gratuiti rivelano l’ora

I giochi gratuiti PS Plus di agosto 2022 per il livello Essential saranno rivelati mercoledì 27 luglio 2022 alle 16:30 BST. A meno che Sony non decida di cambiare la sua solita formula, i giocatori del Nord America dovrebbero scoprire la stessa notizia alle 11:00 ET. Ulteriori annunci verranno fatti da Sony in merito all’aggiunta di più titoli ai servizi, ma questi non saranno per gli abbonati Essential.

Il nuovo livello Premium di PS Plus si è unito a PlayStation Now e viene aggiornato ogni mese per includere nuovi titoli per la sua libreria. Tuttavia, mentre stanno arrivando nuovi giochi e alcuni lasceranno anche il servizio, queste rivelazioni non avverranno fino a metà agosto.

Esistono giochi PlayStation Plus confermati?

Sebbene non ci siano state perdite di giochi gratuiti per PS Plus August per il livello Essential, sono stati rilasciati alcuni suggerimenti su ciò che potrebbe essere pianificato per i clienti Premium il mese prossimo.

Tre giochi del catalogo precedente di Sony sono stati recentemente elencati come parte di un post sul blog PlayStation europeo per Extra e Premium. Secondo quanto riferito, ciò includeva la notizia che Dino Crisis di PS One, SoulCalibur Broken Destiny di PSP e Ridge Racer 2 di PSP potrebbero far parte di un futuro aggiornamento della libreria.

Da allora sono stati rimossi dal post del blog, quindi è possibile che possano essere aggiunti il ​​mese prossimo. Tuttavia, questa rimane per ora una speculazione e dovrebbe essere presa con le pinze fino a quando non ne sapremo di più. Va notato che tutti e tre i titoli sono giochi classici, il che significa che potrebbero arrivare in qualsiasi momento in futuro se Sony lo desidera.

Cos’è PlayStation Plus Premium e quanto costa?

PlayStation Plus Premium è il livello di abbonamento più costoso di Sony e include tutto ciò che è attualmente disponibile come parte del servizio, inclusi i giochi mensili gratuiti, sconti esclusivi, Plus Collection, Share Play e multiplayer online di Essential, oltre alla spedizione express gratuita diretta da PlayStation, Catalogo giochi, Ubisoft+ Classics, Catalogo Classici, Prove di giochi e streaming cloud.

Come notato sopra, ogni mese vengono aggiunti nuovi titoli Premium e alcuni di essi saranno persino rilasciati dal primo giorno. L’esempio più recente è Stray, un gioco di avventura cyberpunk che ti mette nei panni di un tabby giallo che si è dimostrato popolare tra i fan e i critici. E i fan possono aspettarsi che altri accordi come questo vengano annunciati da Sony nei mesi a venire come parte del supporto continuo di Premium.

