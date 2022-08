Prossimo PS Plus agosto 2022 Giochi gratuiti di prova Live On Premium

L’ultima versione di prova dei giochi gratuiti per PS Plus è stata aggiunta al livello Premium per consentire agli abbonati di divertirsi nel mese di agosto 2022.

Questo è stato rilasciato lo stesso giorno in cui Sony ha aggiunto un mucchio di nuovi titoli al suo piano di abbonamento più costoso, senza menzionare i giochi gratuiti essenziali che sono arrivati ​​​​all’inizio del mese, tra cui Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Piccoli incubi.

Quindi c’è una buona possibilità che alcuni fan non sappiano dell’ultima prova gratuita di un’ora che può essere vissuta come parte del livello Premium di PlayStation Plus.

Nuova versione di prova del gioco PS+ ora disponibile

Sony ha confermato che a PS Plus Premium è stata aggiunta una versione di prova Rollerdrome che offre la possibilità di giocare per un’ora di gioco senza dover acquistare la versione completa.

La nuova versione di prova del gioco è disponibile tramite PlayStation Plus Tab su console PS4 e PS5, con la versione completa che costa $ 29,99 dal PS Store. Ciò segue il rilascio di una prova di due ore per Phoenix Point Behemoth Edition all’inizio di questo mese.

Va notato che tutti i trofei e i dati di salvataggio del gioco del periodo di prova verranno trasferiti se acquisti il ​​gioco e tutti i trofei guadagnati durante la prova del gioco a tempo limitato tramite il piano PlayStation Plus Premium rimarranno sul tuo profilo PSN, anche dopo completi la prova e decidi di non acquistare il titolo.

Si prevede che in futuro verranno aggiunte altre prove man mano che il Premium si espanderà con più titoli. I fan speravano di vedere l’aggiunta di giochi più classici, ma finora Sony non ha condiviso alcun piano per aumentare l’offerta attuale. Il prossimo aggiornamento Premium avverrà a metà settembre e includerà un nuovo elenco di titoli, con altri giochi Yakuza previsti.

Ed ecco gli altri grandi aggiornamenti apportati a PS Plus di agosto 2022 Premium nell’ambito del nuovo aggiornamento della libreria di Sony:

Yakuza Zero

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Morto alla luce del giorno

Ghost Recon Wildlands di Tom Clancy

Bugsnax

Esodo della metropolitana

Prove di Mana

Everspace

ONU

Follia di monopolio

monopolio più

