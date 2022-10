Prossima data, ora di inizio ed elenco dei giochi di Steam Halloween Sale 2022

La data e l’ora di inizio dell’uscita dei prossimi saldi di Halloween 2022 di Steam, Scream Fest, sono quasi arrivati ​​e la serie Resident Evil è stata confermata come parte dell’elenco dei giochi ed è già in vendita.

Ottobre è sempre un mese fantastico per i giocatori che amano l’horror. Questo perché ci sono sempre le celebrazioni di All Hallow’s Eve nel gioco con l’evento di Halloween per Overwatch 2 sulla cuspide.

Non vediamo l’ora che arrivino le suddette celebrazioni in-game di All Hallow’s Eve, ma siamo anche impazienti di fare grandi affari con i giochi horror.

Quando sono i saldi di Halloween di Steam 2022?

La data e l’ora di inizio dell’inizio dei prossimi saldi di Halloween di Steam 2022, Scream Fest, sono le 10:00 PT, le 13:00 ET e le 18:00 BST del 25 ottobre.

Questo viene fornito per gentile concessione di un conto alla rovescia fornito da SteamDB. Durerà fino al 1° novembre, il che significa che sarà disponibile solo per una settimana.

Oltre a All Hallow’s Eve, il database ha anche fatto trapelare le offerte annuali autunnali per il 22 novembre, mentre il grande elenco di sconti natalizi presumibilmente inizierà il 22 dicembre.

Elenco dei giochi Scream Fest

I giochi già confermati come parte della Steam Halloween Sale 2022, Scream Fest, l’elenco dei giochi include il Cattivo ospite serie.

C’è un Cattivo ospite Pacchetto Halloween disponibile per £ 41,43 (scontato da £ 116,96) che include quanto segue:

Rischio biologico RE

RE2 Remake

RE3 Remake

Villaggio RE

RE Reverse

Tutto quanto sopra è anche disponibile per l’acquisto individuale a tariffe scontate. Come accennato in precedenza, questi giochi sono già in vendita che dureranno fino al 1 novembre.

Lontano da Cattivo ospite, ci sono molti giochi che pensiamo faranno parte dell’evento e che ci piacerebbe vedere. Molti di loro sembrano ovvi come il brillante Evil Dead Il gioco e Madison. Evil Dead è una divertente esperienza multiplayer 4v1, mentre Madison è un incubo inquietante che abbiamo dato un 7/10 nella nostra recensione.

L’assistente funerario è uno dei migliori giochi horror rilasciati quest’anno e molto probabilmente sarà incluso anche se il suo attuale prezzo Steam di £ 19,49 è abbastanza giusto. Marta è morta è un altro gioco che dovrebbe essere incluso ed è un’esperienza abbastanza avvincente con una sequenza di gioco particolarmente morbosa leggermente censurata da Sony per PlayStation.

Fobia St. Dinfna Hotel è un altro brillante gioco horror uscito a giugno, e Disprezzo uscirà per Game Pass il 14 ottobre, quindi potrebbe potenzialmente verificarsi uno sconto molto leggero da £ 31,99.

A parte i giochi rilasciati quest’anno, sconti per titoli straordinari come Viso e specialmente Crittografia sarebbe il benvenuto poiché più persone dovrebbero sperimentarli.

