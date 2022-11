Pronostico EA Sports FIFA 23 World Cup: chi vince, più Scarpa d’Oro

Ci sono un sacco di buone ragioni morali per non voler dare gli occhi alla FIFA o alla sua 22a Coppa del Mondo quando il torneo inizierà il 20 novembre.

L’intera faccenda è uno spreco di sport per legittimare l’oligarchia del Qatar; i diritti di hosting sono stati letteralmente acquistati e pagati, in tangenti all’altrettanto odiosa leadership della FIFA; sette nuovi stadi e il resto della sede della Coppa del Mondo sono stati costruiti con il lavoro degli schiavi dell’Asia meridionale, con stime che dicono che fino a 6.500 sono morti sul lavoro. Poi c’è il rifiuto del Qatar di entrare a far parte del 21° secolo, tanto meno fornire ospitalità moderna ai fan che paga per partecipare, invece dicendo loro di essere arrestati se sono gay o bevono birra in pubblico; e c’è la risposta vile e fedele allo sport del presidente della FIFA GIanni Infantino a tutto quanto sopra.

Se questo è abbastanza per farti dire no grazie, fortunatamente EA Sports ti copre. Nell’ultimo anno ha pubblicato un gioco di calcio con il marchio FIFA, EA ha ancora una volta eseguito una simulazione per prevedere il vincitore della Coppa del Mondo di quest’anno. Mentre tali promozioni sono di rigore per i videogiochi sportivi, dobbiamo notare che EA ha correttamente insaccato gli ultimi tre campioni della Coppa del Mondo utilizzando questa metodologia.

E il vincitore è: l’Argentina.

Il AlbicelesteIl primo campionato del mondo dal 1986 sarebbe anche l’ultimo titolo di cui Lionel Messi ha bisogno per completare il suo trofeo, avendo vinto praticamente tutti gli altri campionati e premi individuali disponibili nella sua brillante carriera di 19 anni. Per buona misura, FIFA 23 dice che Messi raccoglierà anche la Scarpa d’Oro e il Pallone d’Oro della Coppa del Mondo.

È ragionevole; se l’Argentina vincesse la Coppa del Mondo, Messi sarebbe probabilmente il capocannoniere del torneo (per la Scarpa d’Oro) e quindi facilmente votato come il giocatore più eccezionale (Pallone d’Oro). Messi ha vinto il Pallone d’Oro nel 2014 anche se l’Argentina è arrivata seconda quell’anno.

EA Sports ha correttamente scelto la Francia come vincitrice della Coppa del Mondo 2018, insieme alla Germania nel 2014 e alla Spagna nel 2010. È un record di scommesse migliore di quello che la franchigia Madden NFL ha pubblicato di recente con il suo evento principale; EA Sports ha annusato gli ultimi due Super Bowl, facendo scendere il suo record a 11-8, 12-7 contro lo spread di punti.