Pronostici PS Plus di novembre 2022, perdita di Sekiro e data di rivelazione dei giochi gratuiti

La data di rivelazione dei giochi gratuiti per PS Plus di novembre 2022 è prossima e ci sono alcune interessanti previsioni online nel frattempo a Le ombre di Sekiro muoiono due volte potrebbe essere emersa una perdita per il servizio di abbonamento PlayStation.

Ottobre è stato un mese fantastico per gli abbonati PlayStation. Sebbene ci fosse una mancanza di giochi spaventosi per Halloween (di nuovo), le aggiunte Extra e Premium di ottobre hanno aggiunto l’eccellente CastleVania Lords of Shadow così come il perfetto Dragon Quest XI S.

Anche se ottobre è stato fantastico, speriamo che il prossimo mese sia ancora migliore.

La data di rivelazione per l’annuncio dei giochi gratuiti PS Plus di novembre 2022 è il 26 ottobre.

Il post sul PlayStation Blog di Sony per ottobre conferma che la data di uscita per il prossimo lotto di omaggi è il 1° novembre. I prossimi omaggi vengono tradizionalmente annunciati l’ultimo mercoledì prima del lancio, ma raramente è successo di lunedì, martedì, giovedì e persino venerdì.

Assicurati di scaricare gli attuali omaggi Essential mentre sono disponibili. Ingiustizia 2 è un fantastico gioco di combattimento con protagonisti i più grandi supereroi e cattivi della DC Comics, e Hot Wheels scatenato è un grande gioco di corse.

Non ci sono perdite specifiche per novembre, ma Sekiro Le ombre muoiono due volte potrebbe eventualmente unirsi a PS Plus Extra il mese prossimo o in futuro.

Questo viene fornito per gentile concessione di PlayStation Portal. Notano che l’icona “incluso con PS Plus” è apparsa per Sekiro sul negozio PSN, cosa che in genere accade prima che un gioco si unisca al servizio di abbonamento.

Non è confermato che si unirà al servizio di abbonamento di PlayStation a novembre o oltre, ma Extra sembra più realistico di Essential.

Pronostici PS Plus novembre 2022

Una delle nostre previsioni sui giochi gratuiti per PS Plus di novembre 2022 è Sackboy Una grande avventura.

Uscirà il 27 ottobre per PC tramite Steam ed Epic Games, ed è uscito da un paio d’anni, quindi potrebbe finalmente unirsi a PlayStation Extra.

A parte Sacco, non c’è davvero nient’altro che si distingue. Anche se vago e sfortunato, sembra probabile che un titolo già presente nell’elenco dei giochi Extra venga incluso in Essential come avveniva in precedenza con Ingiustizia 2 l’esempio più recente.

