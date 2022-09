Programma Games with Gold di ottobre 2022 e data di rilascio di Xbox

Le modifiche sono in arrivo con il lancio di Games with Gold nell’ottobre 2022, con gli ultimi titoli Xbox 360 ora aggiunti all’elenco.

Ciò significa che d’ora in poi gli abbonati non riceveranno più i soliti quattro titoli a cui sono abituati.

E senza alcuna garanzia che Microsoft pianifichi di cambiare ulteriormente le cose, potrebbero esserci meno giochi gratuiti da godere il prossimo mese.

Games with Gold di ottobre 2022 Rivela il programma

L’annuncio di Games With Gold di ottobre 2022 non ha una data fissa, ma negli ultimi mesi si è verificato intorno al 28 del mese. Ciò significa che la notizia sarà probabilmente condivisa all’inizio della prossima settimana e sarà garantita prima del 1 ottobre.

Le notizie di settembre rilasciate nell’ultimo giorno del mese suggeriscono che i fan dovranno aspettare fino alla prossima settimana prima di scoprire quali giochi gratuiti verranno aggiunti il ​​mese prossimo.

Il 1° ottobre verrà rilasciato il primo gioco Xbox Gold, seguito da un altro il 16 ottobre. E come notato sopra, non ci saranno più titoli Xbox 360 inclusi, poiché Microsoft ha attualmente raggiunto il limite di quanti ne può aggiungere a la sua biblioteca.

Un messaggio di Microsoft spiega: “A partire dal 1 ottobre 2022, i giochi mensili forniti ai membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold tramite Games with Gold non includeranno più titoli Xbox 360.

“Ciò non influirà sui giochi Xbox 360 che hai scaricato prima di ottobre 2022. Tutti i titoli Xbox 360 Games with Gold che riscatti tramite Games with Gold possono essere conservati sul tuo account Xbox, indipendentemente dal fatto che tu continui l’abbonamento. Inoltre, Games with Gold continuerà a includere titoli Xbox One ogni mese”.

Il nuovo programma di Games With Gold di ottobre seguirà questo schema, a meno che non sia condiviso diversamente da Microsoft:

Primo gioco per Xbox One: disponibile dal 1° al 31 settembre

Secondo gioco per Xbox 360: disponibile dal 16 al 31 settembre

Non sono emerse perdite suggerendo quali saranno gli ultimi giochi gratuiti offerti da Microsoft e, sebbene negli ultimi mesi siano stati presentati giochi compatibili di nuova generazione, non c’è mai una garanzia che questo sarà offerto di nuovo.

