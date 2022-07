Programma di aggiornamento del server Lost Ark e stato del tempo di manutenzione per il 6 luglio

Gli sviluppatori Smilegate distribuiranno un nuovo aggiornamento di Lost Ark questa settimana dopo la manutenzione programmata del server su PC.

La squadra sta spostando il suo normale programma all’inizio della settimana e dovrebbe anche diventare vantaggioso per i fan a lungo termine.

Secondo l’Arca Perduta, l’aggiornamento di oggi non include molti nuovi contenuti, ma renderà più facile per il team affrontare il processo di patching in futuro.

Perché i server di Lost Ark sono inattivi oggi?

Smilegate ha confermato che i server di Lost Ark saranno inattivi oggi in modo che possa essere rilasciato un nuovo aggiornamento. Come accennato in precedenza, la patch del 6 luglio non dovrebbe cambiare molto in termini di contenuti.

E potrebbe essere una piccola sorpresa per i fan, poiché il solito programma suggerirebbe che ciò accadrà entro la fine della settimana. Tuttavia, Smilegate ha confermato che stanno cambiando il suo processo di patching interno per facilitare la cattura dei bug.

Se tutto va come previsto, l’Arca Perduta dovrebbe avere più tempo durante il fine settimana per rilevare i problemi, rendendolo un processo di implementazione più fluido per tutte le persone coinvolte. Un messaggio di Smilegate spiega:

Tutti i server e le regioni di Lost Ark saranno offline mercoledì 6 luglio alle 00:00 PT / 7:00 UTC / 9:00 CEST per la manutenzione e l'aggiornamento settimanali. Si stima che i tempi di inattività di stasera dureranno fino a 1,5 ore. Maggiori dettagli di seguito! https://t.co/JyoLxZJXCJ — L'arca perduta (@playlostark) 5 luglio 2022

“Andando avanti, gli aggiornamenti e i ripristini settimanali continueranno a verificarsi il mercoledì anziché il giovedì. Stiamo apportando questa modifica per garantire che i nostri team di Amazon Games e Smilegate RPG abbiano tempo prima del fine settimana per lavorare alla risoluzione di eventuali problemi che potrebbero verificarsi in un aggiornamento”.

La manutenzione del server Lost Ark di questa settimana inizierà alle 8:00 BST di giovedì 6 luglio e dovrebbe durare poco meno di due ore. Ulteriori dettagli su ciò che è stato pianificato per il gioco possono essere trovati di seguito:

Garantiremo un compenso di Bloodstone per le richieste settimanali di gilda. I giocatori che sono stati colpiti da questo bug la scorsa settimana possono aspettarsi di vedere i loro premi consegnati dal backup dei server temporali. La Sfida di benvenuto in gioco terminerà il 20 luglio. Assicurati di completare queste sfide e richiedere i tuoi premi prima di allora.

