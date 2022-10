Problema del server MW2: la colpa è del passaggio della regione?

MW2 problema del server: la regione è responsabile dei tempi di inattività? Sappiamo che i giocatori non vedono l’ora di salire sui server MW2 il prima possibile, ma Activision sta bloccando lo spoofing della posizione?

Il gioco ha almeno 200.000 utenti attivi solo su Steam al momento della scrittura, quindi sarà un dato di fatto che il lancio del server MW2 avrà qualche intoppo qua e là.

Il problema è che i server sovraccarichi e altri problemi impediscono ai giocatori di accedere al gioco completamente.

Il problema del server MW2

Secondo Down Detector, I problemi del server MW2 sono in aumento dalle 00:11 BST. Anche se i rapporti si stanno lentamente calmando, stanno ancora accadendo e non si limita all’accesso al gioco.

I giocatori stanno anche segnalando che non possono aggiornare MW2 tra i commenti sui problemi del server MW2 su Down Detector, cosa che sembra stia accadendo negli Stati Uniti al momento della scrittura.

Il problema è che questi commenti non entrano nei dettagli quando si tratta della loro posizione online.

Infinity Ward ha messo in guardia contro lo spoofing dei giocatori in Nuova Zelanda per accedere in anticipo ai server MW2, affermando quanto segue sul loro account Twitter ufficiale:

“Avvia PSA: se stai provando a modificare l’impostazione della regione della tua console per accedere in anticipo a #MWII, riscontrerai problemi di connettività e potresti essere bloccato fuori dal gioco fino all’ora di lancio ufficiale della tua regione.

“Se hai tentato di accedere a #MWII al di fuori della tua regione su PlayStation e al momento non sei in grado di connetterti a causa di una schermata di installazione in-game bloccata, potresti dover eliminare il gioco e reinstallarlo.”

Per coloro che stanno facendo le cose come da manuale e stanno ancora riscontrando problemi con il server MW2, sembra che Infinity Ward sia sul caso e dovrebbe essere bilanciato a breve. La buona notizia è che gli attacchi DDoS (Denial of Service) o le attività dannose non sono da biasimare al momento della scrittura.

