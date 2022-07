Prezzo trapelato e bonus Edizione Michael Jordan

NBA 2K23 sarà disponibile per il preordine più tardi oggi e il prezzo e i bonus potrebbero essere trapelati per l’edizione Michael Jordan e Champions.

2K Games ha rilasciato un trailer di annuncio. Inoltre, gli sviluppatori hanno anche confermato che il Jordan Challenge tornerà con 15 giochi da provare.

Celebra uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi e acquisterai un’edizione intitolata in suo onore.

Come preordinare NBA 2K23

Puoi preordinare NBA 2K23 dal sito ufficiale del gioco dal 7 luglio.

Non è disponibile per l’acquisto al momento della stesura, ma diventerà acquistabile più tardi oggi. Oltre al sito Web del gioco, potrai anche acquistare edizioni digitali dal PSN o dal Microsoft Store per PlayStation e Xbox. Il gioco sarà disponibile per l’acquisto anche su PC.

La redazione di NBA 2K conferma che l’edizione WNBA recentemente rivelata è disponibile per l’acquisto solo da Gamestop negli Stati Uniti e in Canada. Questa versione ha una copertina decorata da Sue Bird e Diana Taurasi e dona $ 100.000 a Every Kid Sports.

Quanto costa NBA 2K23?

Il prezzo trapelato e il costo per il NBA 2K23 L’edizione standard costa $70.

Secondo quanto riferito, l’edizione Michael Jordan costa $ 100 e l’edizione Champions $ 150. Tutti questi prezzi sono forniti da 2K Intel su Twitter.

Sono state svelate le copertine per l’edizione di Michael Jordan e Champions, mentre quella di Devin Booker potrebbe essere trapelata. Nessun prezzo è trapelato per la versione WNBA.

Bonus pre-ordine per Michael Jordan e Champions Edition

Di seguito sono riportati i bonus pre-ordine trapelati per il NBA 2K23 Edizione Michael Jordan e Champions (tramite Intel 2K):

Edizione Michael Jordan:

Diritto Dual-Gen – PS4 e PS5, Xbox One e Series X/S

100.000 valuta virtuale

10 gettoni La mia SQUADRA

Ruby Michael Jordan MyTEAMCard

23 pacchetti promozionali La mia SQUADRA (ricevi 10 al lancio più un pacchetto topper di ametista, poi 2 a settimana per 6 settimane)

Pacchetto La mia SQUADRA con opzione agente gratuita

Scarpe Diamond Jordan Pacchetto La mia SQUADRA

Pacchetto MyTEAM Card Ruby Coach

10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento abilità La mia CARRIERA

10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento Gatorade

4 T-shirt da atleta di copertina per il tuo GIOCATORE

Zaino e manica del braccio Il mio GIOCATORE

Skateboard personalizzato per Il mio GIOCATORE

Una moneta XP doppia da 2 ore

Edizione Champions:

Abbonamento 12 mesi NBA League Pass

Go-Kart a tema Michael Jordan

Aumento del 10% di PE sulla progressione della stagione La mia SQUADRA e La mia CARRIERA

Diritto Dual-Gen – PS4 e PS5, Xbox One e Series X/S

100.000 valuta virtuale

10 gettoni La mia SQUADRA

Ruby Michael Jordan MyTEAMCard

23 pacchetti promozionali La mia SQUADRA (ricevi 10 al lancio più un pacchetto topper di ametista, poi 2 a settimana per 6 settimane)

Pacchetto La mia SQUADRA con opzione agente gratuita

Scarpe Diamond Jordan Pacchetto La mia SQUADRA

Pacchetto MyTEAM Card Ruby Coach

10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento abilità La mia CARRIERA

10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento Gatorade

4 T-shirt da atleta di copertina per il tuo GIOCATORE

Zaino e manica del braccio Il mio GIOCATORE

Skateboard personalizzato per Il mio GIOCATORE

Una moneta XP doppia da 2 ore

Aggiorneremo questo articolo una volta che i preordini saranno attivi.

