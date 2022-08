Prezzo e livelli del Battle Pass MultiVersus per la prima stagione

Sono state condivise nuove informazioni su quale sarà il prezzo del Battle Pass MultiVersus per la prima stagione quando arriverà alla fine di questo mese.

C’è già una versione preseason disponibile per l’acquisto ora e include molte sfide da completare durante la beta aperta.

Ma con la pre-stagione che volge al termine e la prima stagione di MultVersus proprio dietro l’angolo, i fan sono curiosi di saperne di più su ciò che è stato pianificato.

Multicontro | Trailer di gioco ufficiale BridTV 10890 Multicontro | Trailer di gioco ufficiale https://i.ytimg.com/vi/Ja-fcfHXaB0/hqdefault.jpg 1055331 1055331 centro 13872

Qual è il prezzo del Battle Pass MultiVersus per la prima stagione?

Il game director Tony Huynh ha rivelato che il prezzo del Battle Pass MultiVersus per la prima stagione costerà probabilmente 950 Gleamio.

Per chi non lo sapesse, Gleamium è una valuta di gioco secondaria che può essere acquistata solo con denaro reale tramite i negozi online PlayStation, Microsoft e PC (Steam ed Epic Games Store).

E in base ai pacchetti attuali che puoi acquistare, il prezzo del MultiVersus Battle Pass per la prima stagione sarà di $ 9,99 / £ 7,99, a seconda della tua regione.

E spetterà ai giocatori decidere se il nuovo MultiVersus Battle Pass varrà i soldi, con 50 livelli che dovrebbero essere confermati entro la fine del mese. Ma va anche notato che gli oggetti guadagnati da un MultiVersus Battle Pass non sono esclusivi. Ciò significa che potrebbero diventare sbloccabili con mezzi diversi che non costeranno denaro in un secondo momento.

Un messaggio di Warner Bros Games aggiunge: “MultiVersus ha un Battle Pass per la preseason, che consente ai giocatori di completare le sfide e sbloccare le ricompense di gioco. C’è un’opzione gratuita aperta a tutti i giocatori e un’opzione premium che richiede un acquisto in-game per partecipare. Il Battle Pass della preseason è disponibile ora fino all’8 agosto, seguito da un Battle Pass della Stagione 1 completo a partire dal 9 agosto. Tutti i progressi dei giocatori e le ricompense sbloccate dal Battle Pass della preseason continueranno per tutta la vita del gioco.

Ulteriori notizie riguardanti il ​​MultiVersus Battle Pass dovrebbero essere condivise questo fine settimana durante l’Evo 2022; tuttavia, il team di sviluppo potrebbe attendere fino alla prossima settimana prima di rivelare ciò che ha pianificato. Non si sa se verrà rilasciato un nuovo aggiornamento la prossima settimana per il Battle Pass, ma sappiamo già che diversi personaggi saranno potenziati e nerfati dopo il 6 agosto.

In altre notizie, Call of Duty Warzone Update & Patch Notes per il 3 agosto