Prezzo Dota 2 Battle Pass, Faceless Void Arcana e montepremi International 2022

Il Dota 2 Battle Pass è ora disponibile, con il prezzo per ogni pacchetto disponibile confermato per i fan di eSports desiderosi di aumentare il montepremi di The International 2022.

Come al solito, c’è molto interesse nello scoprire cosa c’è esattamente nel nuovo Dota 2 Battle Pass, incluse le ultime funzionalità e Arcana.

E come ci si aspetterebbe, con una così lunga assenza, il team di Dota 2 ha messo insieme qualcosa di speciale per i fan.

Qual è il prezzo del Battle Pass di Dota 2?

Valve ha confermato che il Dota 2 Battle Pass per The International 2022 costerà $ 9,99 per il pacchetto di livello 1, $ 29,35 per il pacchetto di livello 50 e $ 44,99 per il pacchetto di livello 100. Il Dota 2 Battle Pass può essere acquistato dal sito ufficiale a partire da oggi ed è stato diviso in due parti.

Battle Pass Part 1 è disponibile ora fino al 2 novembre, mentre Battle Pass Part 2 verrà rilasciato il 3 novembre. Secondo Valve, Battle Pass Part 1 celebra la “maestosità” di The International, mentre la seconda parte introdurrà il post-torneo stagione con un tocco gelido sul classico evento Diretide.

Un messaggio di Valve aggiunge: “Ricco di funzionalità nuove e familiari, insieme al consueto bottino di tesori premier e altre ricompense, ogni parte del Battle Pass è un condotto verso quantità leggendarie di ricchezze cosmetiche e contagiose”.

Come negli anni passati, il montepremi di The International 2022 sarà incrementato dagli acquisti del Dota 2 Battle Pass, con il 25% di ogni acquisto prima della conclusione di The International 2022 che andrà verso il montepremi. L’attuale pool è di $ 1.604.857, ma si prevede che esploda di valore prima dell’inizio dell’evento.

Quali sono le nuove ricompense degli Arcana della prima parte?

Ci sono molti nuovi premi e funzionalità di ritorno per i fan di Dota 2 che acquistano un Battle Pass per The International. Il focus principale oggi sul nuovo Faceless Void Arcana, con la sua descrizione completa disponibile di seguito:

Il nulla senza voltoQuesto accolito di Clasz, un tempo devoto, ha tradito il giuramento, tradendo la sua fede e rubando un po’ di potere dall’inconoscibile distesa del suo dio. Ma quel collegamento con Clasz ha aperto una porta terribile, e ora l’usurpatore senza volto deve trovare vittime per soddisfare l’infinito bisogno del suo ex padrone – o essere consumato lui stesso da quel potere che strazia il mondo.

Tutti i nuovi modelli e piedistalloIl modello e il piedistallo di Faceless Void si sono trasformati sotto la corruzione del vero tocco di Clasz.

Animazioni ed effetti personalizzatiPresenta una serie completa di animazioni ed effetti ambientali completamente nuovi, oltre a nuovissimi effetti per Time Walk, Time Dilation, Time Lock e Chronosphere.

Risorse Eroe personalizzateInclude un nuovissimo ritratto dell’eroe, icone abilità, un’icona della minimappa e nuove icone degli oggetti per Mask of Madness, Maelstrom e Mjollnir.

Oltre 800 linee vocali esclusive di ArcanaFaceless Void ha una nuovissima interpretazione vocale dell’attore originale che aggiunge un vasto numero di interazioni alla sua spaventosa trasformazione.

Uccisioni personalizzate e effetti di oggetti specialiInclude un nuovo effetto di uccisione personalizzato per le vittime di Faceless Void, un nuovo effetto di negazione e nuovi effetti per Mask of Madness e Maelstrom/Mjollnir.

Secondo stile disponibile per lo sbloccoGuida Faceless Void nella sua missione per guadagnare 250 punti per sbloccare lo stile alternativo Claszian Supremacy. Un nemico che muore sotto Chronosphere ti assegnerà un punto, con un massimo di sei punti disponibili in una singola vittoria. Le uccisioni e gli assist contano entrambi, quindi non aver paura di lasciare che la tua faccia sia piena di amici nell’azione.

