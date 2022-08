Prezzi delle skin di DBD Sheva Alomar e Carlos Oliveira e come ottenerli

Morto alla luce del giorno X Cattivo ospite Il capitolo 25 è ora uscito e con esso arriva DBD skin leggendarie per RIF eroi, Sheva Alomar e Carlos Oliveira, ora disponibili per l’acquisto a un prezzo.

È il secondo crossover tra Dead By Daylight e Resident Evil. Il primo vedeva Jill Valentine e Leon contro Nemesis, mentre il capitolo 25 vede Ada Wong e Rebecca Chambers contro Albert Wesker.

La selezione degli eroi in DBD è già fantastico, ma oggi puoi ottenere skin per i protagonisti da RE3 e RE5.

Prezzi delle skin di DBD Sheva Alomar e Carlos Oliveira Resident Evil

Il prezzo per il DBD Sheva Alomar e Carlos Oliveira indossano la skin Cattivo ospite X Morto alla luce del giorno sono 1.485 cellule auriche ciascuna.

Il costo totale per loro due è di 2.970 cellule auriche, e questo costerà £ 23,98 poiché il percorso più economico è l’acquisto di 1.100 cellule auriche per £ 7,99 e 2.250 per £ 15,99.

Mentre Sheva Alomar e Carlos Oliveira Morto alla luce del giorno X Cattivo ospite le skin sono disponibili oggi, di seguito tutte le altre DBD Capitolo 25 cosmetici (tramite il comportamento interattivo):

Albert Wesker (La mente) – Albert Wesker (STELLE)

Ada Wong – Spionaggio sotto copertura

Rebecca Chambers – Vestito da cowgirl

Leon Kennedy – Detective Noir

Jill Valentine – STELLE Uniforme

La Legione – Fusto

Feng Min – Jill Cosplay

Felice Richter – STELLE Uniforme

Come ottenere i prodotti di Dead By Daylight Resident Evil

Dovrai acquistare le skin Sheva Alomar e Carlos Oliveira dal DBD negozio per ottenere il Morto alla luce del giorno X Cattivo ospite pelli.

Una volta acquistati, dovresti sapere che sono cosmetici leggendari per Jill e Leon. Se non possiedi già il capitolo 20 con Jill, Leon e Nemesis, puoi acquistarlo per £ 9,49.

È molto simile al DBD Skin di James Sunderland rilasciata per Silent Hill. Quello era un vestito leggendario per Cherly Mason con testa, busto e gambe.

