Previsioni PS Plus dicembre 2022, data di uscita e giochi gratuiti in uscita da Extra

La data di rivelazione e uscita per i giochi gratuiti PS Plus di dicembre 2022 è presto e ci sono alcune previsioni entusiasmanti online mentre un enorme gioco lascerà Extra il mese prossimo.

Novembre è stato un mese fantastico per gli abbonati PlayStation. La line-up dei cataloghi di novembre 2022 per Extra e Premium ha aggiunto l’intera collezione Kingdom Hearts e il mega blockbuster Skyrim.

Anche se novembre è stato fantastico, tutti sperano che Sony sia molto generosa per il mese di Natale.

Il male occidentale | Rimorchio di lancio BridTV 11606 Il male occidentale | Rimorchio di lancio https://i.ytimg.com/vi/5ERcyYnqU9M/hqdefault.jpg 1191244 1191244 centro 13872

La data di rivelazione per quando verranno annunciati i giochi gratuiti PS Plus di dicembre 2022 è il 30 novembre.

Il post sul blog PlayStation di Sony per novembre conferma che la data di uscita per il prossimo lotto di omaggi è il 5 dicembre. I prossimi omaggi vengono tradizionalmente annunciati l’ultimo mercoledì prima del lancio, ma raramente è accaduto di lunedì, martedì, giovedì e persino venerdì.

Assicurati di scaricare gli attuali omaggi Essential mentre sono disponibili: Nioh 2, Heavenly Bodies e la collezione Lego Harry Potter.

Pronostici sui giochi gratuiti di PS Plus di dicembre 2022

Una delle previsioni di PS Plus di dicembre 2022 su Reddit è Star Wars Jedi Fallen Order.

L’utente TheKingofWakanda ritiene che potrebbe finalmente essere aggiunto poiché il suo prossimo sequel sarà presentato ai premi Game of the Year di quest’anno. Questo utente pensa anche che Immortals Fenyx Rising possa essere aggiunto a Extra poiché fa già parte di Xbox Game Pass.

Lontano da Star Wars e Immortals, i fan stanno anche pregando che Sackboy A Big Adventure venga finalmente aggiunto come Essential o Extra. Era un titolo di lancio per PS5 insieme a Miles Morales e al remake di Demon’s Souls, eppure è solo quello non ancora aggiunto al servizio in abbonamento di Sony.

In partenza i giochi gratis PlayStation Extra e Premium

Uno dei giochi gratuiti in uscita da PS Plus Extra e Premium è Assassin’s Creed Valhalla il 20 dicembre.

La conferma di ciò arriva per gentile concessione dell’utente Reddit Chaoszage90. Ciò ha frustrato alcuni fan online perché il gioco è incredibilmente lungo da completare e ora c’è una scadenza imminente per finire tutto.

Mostra tutto

In altre notizie, Need For Speed ​​Unbound è multipiattaforma? Spiegazione del crossplay NFS PS5, PC, Xbox