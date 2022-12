Presumibilmente trapelato il filmato di Fortnite Capitolo 4, anticipa il debutto della sua mappa, delle motociclette e di una skin MrBeast

Sebbene Fortnite sia rimasto in silenzio su ciò che riserva il suo prossimo aggiornamento stagionale, i leaker si sarebbero già imbattuti nel suo prossimo film del capitolo 4. Come si vociferava, il filmato indica che il gioco riceverà una mappa nuova di zecca con un assortimento di ambienti diversi. Più sorprendentemente, volti familiari, come YouTuber MrBeast e Hulk della Marvel, sembrano viaggiare verso quest’isola mai vista prima.

Poche ore prima dell’evento di frattura del capitolo 3 di Fortnite, i dataminer ralisdumb e GMatrixGames si sono recati su Twitter per pubblicare quello che sostengono sia il filmato di debutto per la stagione 1 del capitolo 4. Nel video, il protagonista principale The Paradigm viene mostrato mentre guarda il punto zero attaccare diversi pezzi di masse continentali insieme al centro dello spazio per creare quella che è potenzialmente l’intera mappa del prossimo capitolo. Non è chiaro quali PDI vengano inseriti, ma sembra che la mappa sia divisa in una regione montuosa innevata e una lussureggiante porzione di foresta.

Gli spettatori con gli occhi d’aquila hanno notato più che semplici luoghi in cui il punto zero è stato bloccato. Ad esempio, l’entità magica viene mostrata brevemente mentre si impadronisce della personalità di Internet MrBeast, il protagonista di Doom Doom Slayer, così come Hulk della Marvel, l’ultimo dei quali guida anche una motocicletta. Ciò potrebbe significare che i fan potrebbero vedere l’improbabile trio diventare skin. Poiché lo sviluppatore Epic Games non ha ancora commentato la fuga di notizie, per il momento questo dovrebbe essere preso con le pinze.

tramite Twitter di Ralisdumb

Imparentato: Tutte le funzionalità trapelate per Fortnite Capitolo 4 Stagione 1 – Data di inizio, modalità in prima persona e altro

Per ora, i giocatori dovrebbero aspettarsi che l’evento Fracture porti diversi colpi di scena alla tradizione del battle royale. L’account Twitter ufficiale di Fortnite ha avvertito coloro che partecipano all’evento di non “cadere a pezzi… combattere per il destino dell’isola”. Se questa fuga di notizie è davvero reale, dopotutto il combattimento potrebbe non avere un lieto fine per le posizioni attuali del gioco. I partecipanti all’evento dovrebbero saperne di più a tempo debito, poiché il prossimo capitolo dovrebbe essere lanciato domenica 4 dicembre.