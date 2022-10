Preparati a schivare alla perfezione gli spoiler di Bayonetta 3 che fanno il giro

Mancano ancora pochi giorni all’uscita di Bayonetta 3 e Internet è già pieno di spoiler. Sebbene la causa di questa fuga di informazioni non sia certa, poiché sia ​​la pirateria che la spedizione anticipata potrebbero essere la ragione di questi spoiler, i fan di Bayonetta possono solo sperare di evitare tutto ciò che sta arrivando durante questa spinta finale per il rilascio ufficiale.

Da quando sono iniziate le perdite, gli utenti hanno già iniziato a pubblicare video su YouTube e vari altri forum, rendendo i fan ancora più preoccupati di imbattersi in spoiler importanti. Come tutti sappiamo, una miniatura abbinata a un titolo rivelatore potrebbe essere sufficiente per rovinare l’esperienza ad alcuni fan di Bayonetta 3. Tuttavia, Nintendo sta reprimendo queste perdite e sta colpendo gli utenti con attacchi a destra e a sinistra nella speranza di mantenere nascosti i contenuti del gioco fino al rilascio ufficiale.

Nella speranza di combattere l’ondata di spoiler, il subreddit di Bayonetta ha creato un thread speciale in cui i giocatori possono discutere gli eventi del terzo gioco. Questo è stato fatto nella speranza di proteggere i riluttanti dall’incappare in informazioni vitali su Bayonetta 3. Il sentimento, tuttavia, è abbastanza chiaro in tutto il subreddit, come afferma la mod alla fine del post: “Stiamo aspettando molto molto tempo per questo gioco. Non rovinarlo per gli altri”.

Se pensiamo anche al recente dramma che ha circondato il gioco, per quanto riguarda la presunta doppiatrice sottopagata, Hellena Taylor, Bayonetta 3 sembra avere un inizio difficile. I fan, d’altra parte, sperano che il gioco sia alla pari con le voci precedenti della serie e che il franchise possa superare tutti questi ostacoli.