Preparati a passare a Plus Ultra quando My Hero Academia incrocia Fortnite questa settimana

Fortnite continua la sua ricerca per presentare tutte le IP del mondo questa settimana con il suo nuovo evento crossover Il mio eroe accademicocon nuove skin della popolare serie anime.

Abbiamo avuto i nostri primi accenni di a Il mio eroe accademico crossover nel trailer di Fortnite Chapter 4 Stagione 1, con il Twitter ufficiale del gioco che conferma un crossover completo che i fan non vedono l’ora. Al momento sappiamo che il crossover presenta il protagonista dell’anime Izuku Midoriya, alias Deku, un giovane studente amante degli eroi che eredita i suoi poteri da All Might, l’eroe numero uno al mondo e un’altra possibile skin che potremmo vedere in questo crossover. Abbiamo anche visto un nuovo oggetto mitico di One For All, i poteri usati da Deku nell’anime per distruggere un edificio e un piccone a tema All Might.

Non siamo sicuri di cos’altro comporterà questo crossover, ma date le promozioni precedenti, possiamo aspettarci che siano disponibili alcune skin in più di altri personaggi famosi, come Katsuki Bakugo e Ochaco Uraraka, oltre a bundle e possibili missioni a tema per i giocatori impegnarsi a guadagnare alcuni oggetti di gioco come emote, emoticon o spray.