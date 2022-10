Possibile suggerimento su un remake di Metal Gear Sold 3 avvistato, o potremmo essere ancora in un sogno

Da tempo circolano voci su un possibile remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater in lavorazione, e i fan che hanno familiarità con il comportamento esoterico del creatore della serie Hideo Kojima sono disposti a credere praticamente a qualsiasi cosa quando si tratta dei suoi giochi e i sussurri che li circondano.

È passato poco più di un anno da quando lo studio di sviluppo cinese Virtuos, un forte contendente per il ruolo di sviluppatore del remake, ha confermato che stava lavorando a un “remake di un gioco di azione/avventura AAA non annunciato”, ma non c’è mai stato un sbircio da parte dell’azienda da. Un piccolo dettaglio in un recente video promozionale di reclutamento, tuttavia, potrebbe essere la scintilla di speranza che i fan stavano aspettando.

Il video fornisce informazioni dettagliate su come appare una giornata tipo negli uffici dell’azienda a Montreal, e il presunto Easter Egg può essere trovato in un segmento che intervista il concept artist Louis-Alex Boismenu, intorno al segno 1:10. Una copia di “The Art of Metal Gear Solid” può essere vista seduta innocentemente sulla scrivania accanto a Boismenu, un dettaglio degno di nota considerando che l’unico altro oggetto specifico relativo al gioco che può essere visto nel video è un poster di Watch_Dogs Legion, che Virtuos ha lavorato in precedenza, come notato da VGC. Potrebbe anche essere solo che Boismenu stesse facendo un po’ di lettura prima di passare alla telecamera, ma è comunque un’inclusione interessante.

Imparentato: Mettiti al riparo, ragazzo: sono arrivate enormi fughe di notizie su God of War Ragnarok