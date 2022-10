Pokémon Vai per avere Raid Elite che non suonano molto adatti ai giocatori

Ci sono state diverse aggiunte discutibili a Pokémon Go da parte degli sviluppatori Niantic, ma i raid Elite recentemente annunciati sembrano prendere la torta per la meccanica di gioco più audace e anti-giocatore mai introdotta. Il primo Raid Elite in arrivo apparirà questa domenica, 16 ottobre, con Hoopa Unbound.

Il modo in cui funzionerà un Raid d’élite è simile ai precedenti raid a tre e cinque stelle già presenti nel gioco. Quando un uovo Elite Raid appare in una palestra, ci vorranno 24 ore prima che l’uovo si schiuda prima che appaia il Pokémon raid e i giocatori possono combatterlo. Pertanto, un Pokémon Raid Elite apparirà solo per 30 minuti e i giocatori possono solo arruolare l’aiuto di quelli nelle vicinanze; nessuno può utilizzare un biglietto raid remoto per partecipare. I raid d’élite si svolgeranno alle 11:00, alle 14:00 o alle 17:00 a seconda di quando l’uovo appare nell’area locale di un giocatore.

I giocatori troveranno senza dubbio osceno il tempo necessario per un Raid Elite, soprattutto se questi seguono le stesse meccaniche di altri raid. Quando un uovo raid appare sopra la Palestra, in pratica blocca i Pokémon che i giocatori hanno inserito al loro interno, impedendo ad altri giocatori di sfidarli o prenderne il controllo. Tutto si blocca per il raid finché il Pokémon non si schiude e viene sconfitto. Normalmente, un uovo raid impiega un’ora per schiudersi, quindi è disponibile per un’altra ora. L’Elite Raid congela la Palestra per un giorno intero, impedendo ai giocatori di farne qualsiasi cosa fino a quando non viene sconfitta.

Questo tipo di formato non sembra troppo adatto ai giocatori nel grande schema. Possiamo vedere Niantic che cerca di renderlo incentrato sulla comunità avendo orari specifici in cui questi raid d’élite saranno disponibili. Anche se il Pokémon in primo piano era disponibile solo in un determinato momento in passato, bloccare una palestra per 24 ore è piuttosto doloroso, specialmente per i giocatori che hanno accesso a una sola palestra nella loro zona. Non tutte le strade hanno da una a tre palestre a cui i giocatori possono accedere facilmente.

Inoltre, impedire ai giocatori di invitare altri tramite passaggi raid remoti è un’opportunità sprecata. Tuttavia, non dovremmo sorprenderci troppo, dato che negli ultimi mesi Niantic si è lentamente allontanato dai pass per raid remoti e ha già aumentato i loro prezzi, cercando di renderli meno utilizzati dalla community.

Abbiamo contattato Niantic per commentare i prossimi raid Elite. Alex Moffit, direttore della gestione del prodotto, ha dichiarato: “Siamo sempre entusiasti alla vista dei gruppi di raid che si incontrano per le ore dei raid del mercoledì e per i giorni dei raid del fine settimana; quei gruppi di raid adoreranno Elite Raid perché offre ai giocatori più opzioni per fare raid di persona. I Pokémon unici che possono essere combattuti nei Raid Elite, combinati con il suo timer di schiusa più lungo e l’aria generale di mistero, dovrebbero fornire un’opportunità per la formazione di nuovi gruppi di raid locali e per quelli esistenti di diventare ancora più forti.

Data questa risposta, sembra che il team di Niantic speri di usarlo come un nuovo anello di sfida che i giocatori possono provare a raggiungere, oltre a invitare nuovi giocatori a farsi coinvolgere nei raid. Con l’aumento della difficoltà, i timer dietro il raid non sembrano amichevoli per la maggior parte dei giocatori che probabilmente non possono soddisfare i requisiti per affrontare questo Pokémon difficile che li aspetta, e aspettare che una Palestra diventi disponibile è strano, visto quanto tempo ci vuole. Per alcuni, questo può essere frustrante se è l’unica palestra nelle vicinanze.

Le incursioni d’élite continueranno ad apparire nel corso della Stagione della Luce. È probabile che continueranno a presentare Hoopa Unbound, con Pokémon mitici o leggendari più difficili da ottenere che verranno rilasciati nelle stagioni future. Prevediamo una buona dose di contraccolpo della community di Pokémon Go quando i Raid Elite arriveranno il 16 ottobre.