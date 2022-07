Pokémon Unite aggiungendo Glaceon, personaggi gratuiti per l’evento anniversario

Pokémon Unite, l’elegante gioco Pokémon multiplayer online battle arena per dispositivi mobili e Nintendo Switch, festeggia il suo primo anniversario questo mese. Venerdì, lo sviluppatore Timi Studio Group e The Pokémon Company International hanno annunciato uno speciale evento in-game per commemorare il traguardo. I giocatori potranno sbloccare un nuovo Pokémon, Glaceon, e sfruttare i bonus di accesso che regaleranno ai giocatori personaggi e Holowear.

L’evento inizia il 21 luglio e durerà fino al 12 ottobre. I giocatori potranno ricevere Pokémon Unite licenze e Holowear per un massimo di cinque giorni per l’accesso, afferma l’annuncio. Se qualcuno possiede già il Pokémon o l’Holowear, riceverà 100 monete Aeos per ogni oggetto che possiede già.

Ecco i Pokémon e gli stili Holowear specifici che potrai ottenere se accedi:

Giorno 1: Pikachu e lo stile alla moda

Giorno 2: Lucario e Concert Style

Giorno 3: Blastoise e stile pompiere

Giorno 4: Snorlax e lo stile della buonanotte

Giorno 5: Sylveon e lo stile a scacchi

Oltre all’evoluzione Eevee di tipo Ghiaccio, Glaceon, in arrivo Pokémon Unite il 21 luglio, Buzzwole, il buff di tipo Coleottero e Lotta verrà aggiunto il 3 agosto, e il Pokémon armatura Tyranitar debutterà il 15 agosto. Inoltre, la mascotte del franchise Pikachu riceverà un nuovo Holowear che lo trasformerà in una rockstar molto carina come parte della nuova stagione del Battle Pass a partire dal 21 luglio.

Vista a griglia

Immagine: Timi Studio Group/The Pokémon Company International

Immagine: Timi Studio Group/The Pokémon Company International

L’evento introdurrà un nuovo tipo di battaglia veloce chiamata Boss Rush in cui i giocatori si alleano per battere i “power boss” per guadagnare ricompense. Sarà disponibile solo in periodi di tempo specifici durante l’evento. L’annuncio ufficiale contiene l’elenco completo degli orari e dei giorni in cui questa funzione sarà disponibile.