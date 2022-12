Pokémon Scarlet & Violet’s Charizard Tera Raid: consigli, strategie, date

Pokémon Scarlatto e ViolaIl primo raid a sette stelle di , con Charizard con il drago Tera Type, è in diretta fino a domenica. Non solo è il primo raid a sette stelle, ma è l’unico modo, finora, per far entrare Charizard Pokémon Scarlatto e Viola‘s Paldea.

Il cristallo nero di Charizard Tera Raid si chiuderà il 4 dicembre, ma tornerà dal 15 al 18 dicembre. Mentre puoi catturare solo un Charizard per partita, puoi fare il raid più volte: otterrai un raid nel tuo gioco al giorno, ma puoi farlo tutte le volte che vuoi unendoti ai raid di altri giocatori tramite il Poké Portale.

Il Charizard catturato in questi raid sarà di Lv. 100 e hanno il Mightiest Mark, che indica che è stato catturato in un’incursione a sette stelle. Avrà anche Solar Power, l’abilità nascosta di Charizard; statistiche di base perfette; e la natura modesta, che è l’ideale per Charizard. Anche le ricompense per il raid sono davvero buone, motivo per cui vale la pena farlo più di una volta. Otterrai un mucchio di calcio, la vitamina usata per aumentare gli EV degli attacchi speciali, oltre alla possibilità di guadagnare l’incredibilmente rara patch abilità, che cambia l’abilità di un Pokémon in quella nascosta (e viceversa).

Puoi trovare il tuo raid di Charizard contrassegnato sulla mappa di Paldea con un contorno rosa, come i raid a sei stelle. Se non visualizzi il cristallo dell’incursione di Charizard sulla tua mappa, connettiti a Internet. (Non preoccuparti, non hai bisogno di un abbonamento Nintendo Switch Online per fare il raid.) Dovrai caricare il menu Tera Raid Battles tramite il Poké Portal per provarlo più di una volta al giorno; puoi farlo con gli amici mentre ospitano i loro raid quotidiani o con estranei online.

I raid a sette stelle si apriranno solo ai giocatori che hanno sbloccato i raid a sei stelle dopo aver completato parti del postgame. Ma le persone che non l’hanno fatto non sono sfortunate: possono unirsi a questi raid tramite gruppi multiplayer o codici di collegamento.

Una delle migliori strategie per il raid Charizard a sette stelle è eseguirlo con un Azumarill ottimizzato e di alto livello, un tipo fatato e acqua. Poiché questo Charizard ha il tipo drago Tera, è debole per le mosse di tipo fatato; inoltre, Azumarill resiste agli attacchi di tipo fuoco di Charizard, grazie al suo tipo acqua.

Come per i raid a sei stelle, ti consigliamo di usare Azumarill con l’abilità Enorme potere, investendo nei suoi HP e nelle statistiche di attacco e dandogli una Bacca di sitrus da tenere in modo che possa curarsi una volta durante il raid. Ha bisogno di conoscere la mossa Belly Drum, che prende la metà dei PS massimi dell’utilizzatore e in cambio massimizza la sua statistica di attacco; puoi insegnare al tuo Azumarill Belly Drum tramite il nuovo metodo Egg Move usando l’oggetto Mirror Herb. Dopo aver usato Belly Drum nel raid, ti consigliamo di usare Play Rough, un attacco fisico di tipo fatato, per colpire Charizard per danni superefficaci. Quando arriva il momento di Terastallize, vorrai che il tuo Azumarill abbia il tipo Tera fatato per aumentare ulteriormente il potere di Play Rough.

Come con qualsiasi raid, assicurati di dedicare del tempo al tifo per curare te stesso e i tuoi compagni di squadra. È anche una buona idea fare il “Tieni duro!” fai il tifo per aumentare la difesa della tua squadra e le statistiche di difesa speciali, poiché questo Charizard colpisce duramente. (Conosce Overheat, Fire Blast, Hurricane, Sunny Day e alcune mosse di tipo drago che non avranno effetto su Azumarill; non conosce Solar Beam, quindi sei al sicuro!) Puoi anche insegnare al tuo Azumarill Rain Dance a contrastare il potenziamento Giorno di sole di Charizard ai suoi attacchi di tipo fuoco, ma una parola di cautela: l’uragano, un attacco speciale di tipo volante, colpisce sempre sotto la pioggia.